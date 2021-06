’Memphis Depay lijkt toch op Hakim Ziyech in zijn Ajax-tijd’

Maandag, 14 juni 2021 om 19:03 • Laatste update: 19:11

Rinus Israël is lovend over Denzel Dumfries, zondagavond de matchwinner namens Nederland in de eerste groepswedstrijd van het EK tegen Oekraïne (3-2). De oud-international beoordeelde de Oranje-internationals namens De Telegraaf en heeft het hoogste cijfer over voor de rechtsback van PSV: een 7,5. Stefan de Vrij wordt door Israël beoordeeld met hetzelfde cijfer, terwijl hij kritischer is op Memphis Depay. Ondanks dat de aanvalsleider van Oranje volgens Israël veel balverlies leed, krijgt de aanvaller met een 6,5 toch een voldoende.

Dumfries zorgde voor veel dreiging in het 5-3-2-systeem van Frank de Boer. De wingback kreeg in de eerste helft twee grote kansen en had een aandeel in zowel de 1-0 als in de 2-0. Vlak voor tijd tekende hij met het hoofd voor de winnende treffer. Volgens Israël had Dumfries een erg groot aandeel in de overwinning. Hij zegt te houden van de werklust die de PSV'er toont. "Fysiek is hij ook nog eens sterk. Kijk, hij is natuurlijk niet de beste voetballer, maar in deze partij speelde hij wel een heel belangrijke rol. Hij gaat echt als de brandweer op de rechterflank. Daar passeert hij niet zoals Berghuis op techniek of met schijnbewegingen. Maar hij vult de rol die Frank de Boer hem geeft wel goed in”, aldus Israël.

Israël merkt op dat het systeem dat De Boer hanteert op het EK funest is voor een buitenspeler zoals Steven Berghuis, daar er geen plek voor hem is in het elftal. Ondanks de overwinning kan de gekozen tactiek de goedkeuring van Israël niet wegdragen. “Ik ben nooit een voorstander van deze manier van spelen (5-3-2) en dat zal ik ook nooit worden”, zegt de oud-speler van onder meer Feyenoord, die onder de indruk was van het spel van De Vrij. “Je kan merken dat hij bij een grote club, Inter, speelt. Een voordeel voor Oranje is dat hij het systeem met vijf verdedigers goed kent.”

Israël benadrukt dat Depay ‘geweldige dingen kan doen met een bal’. “Maar tegen Oekraïne leed hij voor de goede speler die hij is te veel balverlies. Dat was nu niet dodelijk, maar dat is het wel als je tegen Frankrijk speelt. Raak je dan op het middenveld de bal zo vaak kwijt, dan wordt het keihard afgestraft, zeker als de organisatie er achter niet goed is”, vervolgt hij in de krant. “Memphis lijkt toch op Hakim Ziyech. Die leed in zijn eerste jaar bij Ajax ook te veel balverlies en werd belangrijker toen hij op de flank ging spelen. Als een actie mislukte, stonden er nog genoeg spelers tussen hem en het doel.”

De Boer wordt door Israël beoordeeld met een zeven, ondanks dat hij het niet eens is met zijn manier van spelen. Volgens de oud-voetballer heeft de bondscoach zijn gelijk gehaald met de overwinning. “Bovendien heeft hij een elftal neergezet met een geweldige instelling voor de start van het EK”, aldus Israël, die wil afsluiten met een kritisch punt: “Bij de tweede tegengoal, de kopbal uit de vrije trap, heb ik me verbaasd over hoe ver de defensie van het doel stond. Dan laat je heel veel ruimte en moet je als verdediger achteruit rennen. Je kan dan nooit hoog meespringen.”

Cijfers Oranje door Rinus Israël: Maarten Stekelenburg (6,5). Denzel Dumfries (7,5), Jurriën Timber (6,5), Stefan de Vrij (7,5), Daley Blind (7), Patrick van Aanholt (6); Marten de Roon (6), Georginio Wijnaldum (7), Frenkie de Jong (7); Wout Weghorst (6), Memphis Depay (6,5).