Dumfries na heldenrol: ‘Ik dacht: shit, het zal me toch niet gebeuren?’

Maandag, 14 juni 2021 om 01:06 • Yanick Vos

Denzel Dumfries kroonde zichzelf zondagavond tot matchwinner namens Nederland tegen Oekraïne. De rechtsback van PSV had in de eerste helft al twee grote kansen gemist toen hij vlak voor tijd de 3-2 tegen de touwen kopte. Dumfries zorgde met zijn doelpunt voor een explosie van vreugde in de Johan Cruijff ArenA. “Een fantastisch moment”, aldus de man van de wedstrijd.

Dumfries kreeg in de eerste helft twee grote kansen. Na vijf minuten schoot hij van dichtbij op doelman Georgi Bushchan en even later kopte hij geheel vrijstaand ruim naast. “Bizar”, noemde hij na afloop zijn gemiste kansen in gesprek met de NOS. Nederland gaf een 2-0 voorsprong uit handen, maar won alsnog dankzij Dumfries. “Gelukkig kop ik de 3-2 binnen en pakken we drie punten. In de tweede helft begonnen we goed en scoren we twee keer. Vervolgens moet je de wedstrijd killen en dat hebben we nagelaten. We weten zelf dat dat beter moet. Het is in ieder geval een goed begin met drie punten.”

In het 5-3-2-systeem lijkt Dumfries zich goed te voelen op de rechterflank. Hij kan zich veel met aanvallen bezighouden en had liefst elf balcontacten in het strafschopgebied van de tegenstander, zelfs meer dan Memphis Depay. “Ik vind het wel fijn”, reageert hij op zijn nieuwe rol als wingback. “Uiteraard was het aanpassen. Ik ben gewend om te spelen vanuit 4-3-3 en 4-2-2-2. Het is een ander systeem, maar hiermee zijn wij ook heel gevaarlijk en dat hebben we vanavond laten zien.”

Denzel Dumfries! 3-2 ??



Zijn eerste interlandgoal. Wat een moment om 'm te maken! En wat een heerlijke wedstrijd...#Euro2020 #NEDOEK pic.twitter.com/xNBftPpZHB — NOS Sport (@NOSsport) June 13, 2021

Hoewel hij nog niet eerder scoorde in het shirt van Oranje, waren twee ploeggenoten ervan overtuigd dat Dumfries zondag zou scoren. “Voor de wedstrijd zeiden Donyell (Malen, red.) en Cody (Gakpo, red.) dat ik zou gaan scoren. Hij moest een keer gaan vallen en ik ben blij dat het op deze manier gebeurt met zo’n belangrijke goal en dat het zorgt voor een goed begin. Ik was er echt naar op zoek, zeker nadat ik de eerste kansen miste. Toen dacht ik: shit, het zal me toch niet gebeuren? Ik bleef doorgaan en erin geloven.”

Oud-voetballer Marciano Vink sprak zondagavond lovend over het optreden van Dumfries. “Er waren ook wat vragen bij Dumfries”, zei hij na de wedstrijd bij Voetbalpraat. Vink benadrukte aan dat er de afgelopen periode onder meer kritiek was op de voorzetten van Dumfries. “Heel Nederland had mening over Dumfries, wij ook. Ik vind dat hij de handschoen opgepakt heeft. Hij heeft vandaag laten zien hoe een wingback moet spelen. Hij was in de zestien, gevaarlijk en miste een aantal kansen. Hij bleef gaan, tot aan de laatste minuut. Ik heb genoten van Dumfries.”

Kees Kwakman haakte in en gaf aan dat Dumfries betrokken was bij alle drie de doelpunten van Oranje. “Uiteindelijk past dit systeem hem het beste, toch? Van al die backs is hij iemand die met zijn kracht en power… Je ziet echt aan Wijndal toen hij erin kwam dat het gewoon niet past”, aldus Kwakman over de AZ-verdediger die na ruim een uur spelen als invaller binnen de lijnen kwam. “Onwennig”, oordeelde Vink over Wijndal. “Ze speelden hem een aantal keer goed vrij met een crosspass. Een keer zocht hij zijn tegenstander op, maar daar zat niet echt het geloof in. Hij heeft iemand voor zich nodig die naar binnen gaat, dat hij eroverheen gaat en dat hij dan een vrije doortocht heeft.”