Brazilië opent Copa América met ruime zege op veredeld B-team

Brazilië is met een overwinning aan het toernooi om de Copa América begonnen. Het team van bondscoach Tite was zondag met 3-0 te sterk voor Venezuela, dat een dag voor de wedstrijd door een immense corona-uitbraak liefst vijftien nieuwe spelers moest oproepen en met een veredeld B-team aantrad in het Estádio Nacional de Brasília. De doelpunten van de titelverdediger kwamen voor rekening van Marquinhos, Neymar en Gabriel Barbosa.

Vanaf minuut één had Brazilië de controle over de wedstrijd en werden er ook volop kansen gecreëerd. Het was dan ook verwonderlijk dat er in de rust een tussenstand van slechts 1-0 op het scorebord stond, daar vrijwel elke aanval van o Seleção gevaarlijk leek. Het ontbrak echter aan finesse in de laatste meters. Na 23 minuten nam Brazilië de leiding en weer zorgde een gevaarlijke corner van Neymar voor gevaar: Richarlison verlengde de bal en vlak voor het doel was Marquinhos net iets sterker dan Luis Martinez.

Een minuut later dacht Richarlison uit een voorzet van Renan Lodi de 2-0 binnen te koppen, maar de vlag ging omhoog voor buitenspel. Ook Neymar en Éder Militao lieten na om de voorsprong te verdubbelen. Venezuela, dat met liefst zeven wijzigingen ten opzichte van het WK-kwalificatieduel met Uruguay (0-0) aantrad, moest zich in de eerste helft voornamelijk beperken tot tegenhouden.

Brazilië verscheen na rust met Everton Ribeiro en Alex Sandro binnen de lijnen, in de plaats van Renan Lodi en Lucas Paquetá, en Tite zag hoe zijn team het duel na een uur spelen min of meer al in het slot gooide. Na een overtreding van Yohan Cumana op Danilo ging de bal op de stip en Neymar faalde niet: 2-0. De sterspeler is nog maar tien goals verwijderd van het alltime-record van Pelé: 67 om 77 goals. Dat leek ook de eindstand te worden in Brasília, daar Neymar en Casemiro nalieten om een derde doelpunt te maken.

Gabriel Barbosa, na 66 minuten ingevallen voor Richarlison, sloeg een minuut voor het einde echter toe. De defensie van Venezuela zag er niet best uit na een dieptepass op Neymar, die doelman Joel Graterol omspeelde en Gabigol een niet te missen kans in de doelmond bood. Brazilië speelt het eerstvolgende duel in Groep B tegen Peru, terwijl Venezuela op een betere afloop hoopt in het tweede duel met Colombia.