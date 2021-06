Wijnaldum: ‘Ik dacht zelf ook dat ik naar Barcelona zou gaan’

Zaterdag, 12 juni 2021 om 14:06 • Jeroen van Poppel

Georginio Wijnaldum heeft zaterdag op de persconferentie van Oranje gereageerd op zijn overstap naar Paris Saint-Germain. De dertigjarige middenvelder, die transfervrij vertrok bij Liverpool, geeft toe lange tijd gedacht te hebben naar Barcelona te verkassen en dat het een moeilijke keuze was om uiteindelijk toch voor de Franse grootmacht te kiezen.

Wijnaldum wordt door een Spaanse journalist gevraagd of hij een boodschap heeft aan de fans van Barcelona, waarvan sommigen al hadden gerekend op zijn komst. "Wat ik kan zeggen: ik heb een andere keuze gemaakt, wat heel moeilijk was", aldus de huidige aanvoerder van Oranje. "Ik heb vier weken echt onderhandeld met Barcelona, daar zijn we helaas niet uitgekomen. Paris Saint-Germain was wat slaagvaardiger en wat sneller."

"Het project dat ze hebben bij PSG sprak me ook heel erg aan", vervolgt Wijnaldum, die volgens Fabrizio Romano 9,5 miljoen euro per jaar gaat verdienen in Parijs, veel meer dan het aanbod van Barça. "Maar het was een moeilijke keuze. Ik moet eerlijk zeggen dat ook ik dacht dat ik naar Barcelona zou gaan, ook omdat Barcelona toentertijd de enige echt geïnteresseerde club was. Maar we kwamen er niet uit en met Paris wel."

Wijnaldum is opgelucht dat zijn overgang afgerond is. "Ik ben heel blij dat ik het voor aanvang van het EK heb kunnen regelen", zegt hij. "Of beter gezegd dat mijn management het met Paris Saint-Germain, of welke club dan ook, het heeft kunnen afhandelen voordat het toernooi begon. Ik wil honderd procent gefocust zijn op datgene wat je moet doen. Ik moet zeggen dat het toch een hectische week was, omdat er zoveel dingen gebeurden. Daardoor moest ik keuzes maken. Dat was moeilijk. Het zijn twee clubs die heel groot zijn en het zijn twee clubs waar je heel graag voor wilt spelen."

De transferperikelen hadden invloed op Oranje, zo geeft Wijnaldum toe. "Ik moet zeggen dat het een relief is dat ik die keuze voor het EK heb kunnen maken. Het ging toch meespelen bij het Nederlands elftal en dat is niet goed. Voor mij persoonlijk, zo voelde ik het."