Kylian Mbappé kijkt ogen uit: ‘Hij is net een tank als hij op snelheid is’

Zaterdag, 12 juni 2021 om 12:20 • Daniel Cabot Kerkdijk

Kylian Mbappé is een van de snelste voetballers van dit moment, maar de aanvaller van Paris Saint-Germain en het nationale elftal van Frankrijk weet dat menig profvoetballer met of zonder bal snelheden van minimaal dertig kilometer per uur haalt. Mbappé noemt in een interview met France Football vier collega-voetballers wiens snelheid indruk op hem hebben gemaakt.

“Ik sprak laatst met mijn vader over een voetballer waar ik vanaf de tribune van onder de indruk raakte. Vanwege zijn snelheid”, vertelt Mbappé in het Franse tijdschrift. “Dat was tegen Stade Rennes en ik speelde niet. Het was Jérémy Doku. In mijn vijf jaar als professioneel voetballer heb ik nog nooit iemand met zoveel kracht in de eerste meters gezien.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Pierre-Emerick Aubameyang is ook een ongelooflijk snelle voetballer”, vervolgt Mbappé. “En Neymar, al helemaal voor zijn blessures. Hij kon op snelheid zo makkelijk van richting veranderen, te gek voor woorden. Er zijn ook spelers die minder explosief zijn in de eerste meters, zoals bijvoorbeeld Kyle Walker van Manchester City. Hij is net een tank als hij eenmaal op snelheid is.”

Mbappé kreeg van France Football de vraag van welke drie voetballers hij graag een interview in het tijdschrift zou willen lezen. “Van Gianluigi Buffon, ik zou graag willen weten wat hij nu gaat doen. Ook van Lionel Messi, hij praat niet veel met de media. We zouden achter veel dingen komen. En Mason Mount. Dat is een ongelooflijke voetballer waar we ook nog niet veel van weten.”

Over zijn toekomst was Mbappé logischerwijs minder loslippig. “Ik wil de juiste beslissing nemen. En dat is niet makkelijk. Daarom wil ik mezelf de gelegenheid bieden om de juiste keuze te maken. Ik zit nu bij een club waar ik gelukkig ben, waar ik mij goed voel. Maar is het ook de beste plek voor mij? Daar heb ik het antwoord nog niet op.” Het contract van de 22-jarige Mbappé met de Parijzenaars loopt volgend jaar zomer ten einde. Met name Real Madrid hoopt op de komst van de aanvaller.