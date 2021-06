Theo Janssen: ‘Dat vind ik lastig, in de laatste interlands was hij belangrijk’

Theo Janssen denkt dat Oranje de halve finale van het EK gaat halen. Toch ziet de oud-middenvelder en tegenwoordig analist van de NOS wel de nodige vraagtekens bij het Nederlands elftal, dat zondag het toernooi opent met de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne. Janssen deelt in gesprek met Voetbalzone zijn visie over Frank de Boer, Jasper Cillessen en Wout Weghorst, die volgens hem gepasseerd zou moeten worden ten koste van Donyell Malen.

Janssen signaleert dat De Boer het lastig heeft. “Versprekingen, dingen met een sms’je laten weten: daar hebben we het veel over gehad. Uiteindelijk gaat het om wat hij laat zien in de wedstrijden. De voorbereiding was niet super, we hadden er meer van verwacht en gehoopt. Laten we hem lekker beoordelen als het EK aan de gang is”, geeft Janssen te kennen. Hij werkte bij Ajax samen met De Boer en had daar naar eigen zeggen een ‘prima band’ met de huidige bondscoach.

Bekijk hier het volledige interview met Theo Janssen, waar hij ook ingaat op het systeem van Oranje en zijn favoriet voor het EK.

“Ik vind Frank een goede coach, hij was heel veel bezig met spelers. Jonge spelers, daar ligt zijn kracht. Daar was niks mis mee. Alleen ik heb altijd geroepen dat er in de communicatie betere trainers zijn, dat zie en hoor je nu ook terug”, zegt de analist. Een van de voorbeelden hiervan is het passeren van Jasper Cillessen, die na een positieve coronatest uit de selectie van Oranje werd verwijderd. “Ik snap dat hij boos en teleurgesteld is. Maar ja, de trainer heeft de keuze gemaakt. Misschien was hij ook wel tweede keeper geweest als hij er wel bij was geweest.”

“Als Cillessen erbij was geweest, had ik wel voor hem gekozen. Maar Stekelenburg is ook een hele goede keeper, die kan daar perfect spelen”, vervolgt Janssen. Hij heeft meer moeite met het passeren van Luuk de Jong ten koste van Weghorst. “Luuk is een prima spits, al heeft hij het bij Sevilla niet super goed gedaan. Op basis daarvan is het logisch dat hij ernaast staat, maar ik vind het lastig dat Weghorst ineens boven hem staat. De laatste wedstrijden van Oranje is De Jong belangrijk geweest.”

“Ik zou Malen naast Depay neerzetten, ik denk dat die combinatie perfect is”, stelt Janssen. “Depay is een speler die veel in de bal komt en Malen is een speler die heel goed de ruimtes achter de verdediging kan bespelen. Die combinatie is het best. Weghorst is echt wel een goede spits, maar die heeft de behoefte om in de zestien te zijn. Te sleuren, werken, kopduels winnen, vechten, goals maken. Maar hij heeft niet de kwaliteiten om rond de middenlijn een combinatie aan te gaan en vervolgens voor het doel te komen. Daar is hij niet snel genoeg voor.”



