Dit kan Oranje verdienen op het EK; Ajax en PSV krijgen tonnen

Donderdag, 10 juni 2021 om 09:40 • Yanick Vos • Laatste update: 09:45

De UEFA heeft een paar dagen voor de start van het EK het prijzengeld verlaagd. De bond heeft bekendgemaakt dat het prijzengeld met een bedrag van veertig miljoen euro is gereduceerd. Toch blijft er nog een recordbedrag van 331 miljoen euro te verdelen onder de 24 EK-landen. Ook clubs uit de Eredivisie kunnen een behoorlijke som geld tegemoetzien voor het afstaan van hun spelers aan nationale ploegen die deelnemen aan de eindronde.

Door de coronacrisis is er volgens de UEFA minder geld beschikbaar om te verdelen onder de deelnemende landen. Desondanks blijft 331 miljoen euro een recordbedrag. Bij het laatste EK van vijf jaar geleden in Frankrijk, toen voor het eerst 24 landen meededen aan het eindtoernooi, werd een bedrag van 301 miljoen euro aan prijzengeld uitgekeerd. Het geld dat op het EK verdiend kan worden door de nationale voetbalbonden is niet vergelijkbaar met wat er in de Champions League verdeeld wordt, de bedragen komen eerder in de buurt bij het prijzengeld van de Europa League.

Alle landen die zich hebben geplaatst voor de groepsfase van het EK ontvangen een startpremie van 9,25 miljoen euro. In de poule levert een overwinning een miljoen euro op, terwijl een gelijkspel goed is voor 500.000 euro. Bij een nederlaag blijft de pot leeg. Kwalificatie voor de achtste finales betekent nog eens een extra premie van 1,5 miljoen euro. Naarmate het toernooi vordert lopen de bedragen op. Kwalificatie voor de kwartfinale is goed voor 2,5 miljoen euro en de halve finale 4 miljoen euro. De winnaar van de EK-finale ontvangt een bonus van acht miljoen euro, de verliezer krijgt vijf miljoen. Het maximale prijzengeld voor de uiteindelijke Europees kampioen bedraagt 28,25 miljoen euro.

Champions League en Europa League

Ter vergelijking: de prijzenpot van de Champions League voor het seizoen 2021/22 bedraagt ruim twee miljard euro, zo maakte de UEFA onlangs bekend. Deelnemers aan de groepsfase ontvangen een startpremie van 15,64 miljoen euro. Een zege in de groepsfase levert 2,8 miljoen euro op, een gelijkspel is goed voor 930.000 euro. Kwalificatie voor de achtste finales is 9,6 miljoen euro waard, de kwartfinale 10,6 miljoen, de halve finale 12,5 miljoen en de finale 15,5 miljoen. Daarnaast zijn er voor clubs in de Champions League nog enorme bedragen te verdienen op basis van de coëfficiëntenranglijst.

Het prijzengeld dat door de UEFA op het EK wordt uitgekeerd is beter te vergelijken met de bedragen die clubs in de Europa League verdienen. In het tweede clubtoernooi van Europa bedraagt de startpremie 3,63 miljoen euro. Een zege in de groepsfase is goed voor 630.000 euro en een gelijkspel 210.000 euro. Groepswinst betekent een extra bonus van nog eens 1,1 miljoen. De winnaar van de Europa League mag 8,6 miljoen euro bijschrijven, de verliezend finalist 4,6 miljoen. In de nieuwe Conference League liggen de bedragen lager. In dat toernooi wordt een pot van 235 miljoen euro verdeeld onder 32 deelnemers. Het startgeld bedraagt 2,94 miljoen euro. Een overwinning in de groepsfase levert 500.000 euro op, een gelijkspel 166.000 euro. De uiteindelijke winnaar mag rekenen op 8,9 miljoen euro.

Verdiensten Ajax en PSV op EK

De UEFA keert tijdens het EK ook vergoedingen uit aan clubs voor het afstaan van hun spelers voor het EK. De vergoeding is afhankelijk van de duur van het toernooi van de betreffende spelers. Per speler keert de UEFA een bedrag van ongeveer achtduizend euro per dag uit. In de Eredivisie levert dat met name Ajax en PSV een behoorlijke som geld op. Voor beide clubs kan het bedrag oplopen richting een miljoen euro. Tien dagen voor de start van het toernooi zijn de betaaldagen van start gegaan.

Met Maarten Stekelenburg, Jurriën Timber, Daley Blind, Ryan Gravenberch en Davy Klaassen levert Ajax vijf internationals af aan Oranje. Nog voor het toernooi is begonnen heeft Ajax aan dit vijftal zodoende ongeveer 400.000 euro verdiend. PSV heeft met Donyell Malen, Denzel Dumfries, Cody Gakpo (Nederland) en Michal Sadílek (Tsjechië) vier spelers die actief zijn op het EK. Met Yvon Mvogo (Zwitserland) is nóg een PSV’er actief op het EK, maar volgens het Eindhovens Dagblad gaat de vergoeding van de doelman normaal gesproken richting RB Leipzig omdat hij daar onder contract staat.

In de Eredivisie verdienen ook andere clubs dan alleen Ajax en PSV aan deze regeling van de UEFA. AZ levert met Marco Bizot, Owen Wijndal en Teun Koopmeiners drie spelers aan Nederland. Feyenoord heeft met Steven Berghuis (Nederland), Orkun Kökçü (Turkije) en Róbert Bozeník (Slowakije) ook drie spelers die actief zijn op het EK. FC Groningen kan op een vergoeding rekenen vanwege het afstaan van Tomas Suslov (Slowakije) en PEC Zwolle vanwege de EK-deelname van Thomas Lam met Finland.