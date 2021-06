Van der Meijde: ‘Ging een uur later al over tafel in alle voetbaltalkshows’

Woensdag, 9 juni 2021 om 10:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:35

Andy van der Meijde kijkt niet met een al te tevreden gevoel terug op het EK van 2004 in Portugal, het enige toernooi dat hij als international van het Nederlands elftal meemaakte. De voormalig vleugelaanvaller van Oranje schuift in een interview met De Telegraaf meerdere dingen naar voren die hem destijds niet bevielen, zoals het lekken van zaken die in de kleedkamer werden besproken richting de media.

"Er werd enorm gelekt uit de kleedkamer", verzucht Van der Meijde zeventien jaar na de bewuste eindronde. "Als er een bespreking was geweest, dan ging wat er besproken was een uurtje later al over tafel in alle voetbal-talkshows." Er speelden echter meer dingen die de gewezen buitenspeler niet bevielen in Portugal. "Met de voorbereiding erbij zaten we ook veel te lang bij elkaar. Elke dag dezelfde gezichten. Op een gegeven moment zijn alle grappen al wel een keer gemaakt. Het werd echt een beetje een sleur. Eten, trainen, dan weer eten en dan weer trainen."

Van der Meijde benadrukt wel dat er in 2004 ook hoogtepunten waren, met name op sportief gebied. "Tegen Duitsland had ik vlak voor tijd de assist op de gelijkmaker van Ruud van Nistelrooij. Achteraf een cruciale goal." De tweede groepswedstrijd was de meest memorabele van het toernooi. "Tegen Tsjechië stonden we met 2-1 voor en toen haalde Advocaat ineens Robben eruit en bracht Paul Bosvelt als extra middenvelder. Dat was een rare wissel, want Robben speelde heel goed. Eerlijk gezegd had ik verwacht dat ík gewisseld zou worden. Mijn god, wat speelde ik die wedstrijd slécht. Toen Bosvelt aan de lijn verscheen, wilde ik al naar de kant lopen, maar het was Robben die eruit moest", kijkt Van der Meijde jaren later met verbazing terug op de keuze van Advocaat.

Wat volgde was een storm aan kritiek aan het adres van Advocaat. "Er was die beroemde uitspraak van Willem van Hanegem, dat hij Dick zou neerslaan als hij Robben nog eens zou willen wisselen. Het hele land had het er over. Ik vond het ook wel sneu voor Advocaat. Hij was een driftige trainer, maar ook een warm mens", neemt Van der Meijde het op voor de voormalig bondscoach. Gaandeweg het EK verloor de aanvaller zijn plaats aan Marc Overmars op de rechterflank. "En ik moet zeggen dat ik dat EK ook helemaal niet goed speelde. Ik miste ritme na een moeizaam eerste jaar bij Inter. Al met al was het geen geweldig toernooi, maar wél een heel mooie ervaring."