‘Depay is de leider, maar hij kan een sensationeel jonkie zijn’

Dinsdag, 8 juni 2021 om 08:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:42

Ook voor de commentatoren van de NOS begint vrijdag het EK. Een van hen is Jeroen Elshoff, sinds augustus 2008 werkzaam voor de publieke omroep en steevast aanwezig bij de eindtoernooien. Elshoff voorzag onder andere de WK-finale van 2018 van commentaar en kwam daarmee in een illuster rijtje namen met onder meer Theo Reitsma en Frank Snoeks. Zijn debuut op een groot eindtoernooi kende hij namens de omroep echter al in 2010 tijdens het WK in Zuid-Afrika. Voetbalzone zocht Elshoff op om hem te spreken over de kansen van het Nederlands elftal op het EK. Ook wijst hij een Oranje-international aan die hij met extra aandacht gaat volgen.

"Alles valt of staat met die eerste wedstrijd", verwijst Elshoff naar het openingsduel met Oekraïne op 13 juni. "In 2012 (op het EK, red.) speelde Nederland helemaal niet zo slecht tegen Denemarken, maar we verloren met 1-0 en het explodeerde daar qua verhoudingen. Er was een hoop gedoe, het werd helemaal niks dat toernooi. Dus echt alles gaat straks om die eerste wedstrijd tegen Oekraïne. Als Nederland die weet te winnen met een beetje goed voetbal, ja, dan kan het denk ik een aardig toernooi worden." Elshoff legt vervolgens het functioneren van Frank de Boer als bondscoach onder de loep. Zo kort voor het EK is er veel te doen om het spelsysteem en de keuzes die hij maakt.

Luister hier het hele gesprek met Jeroen Elshoff

"Dat is het mooie met zo'n toernooi, alles ligt nu onder een vergrootglas", zo vervolgt de commentator zijn analyse over Oranje. "En als het slecht gaat in die eerste wedstrijd, dan wordt alles nóg meer uitvergroot. Als Nederland die eerste wedstrijd wint, dan hebben we het hier straks helemaal niet meer over. Het heeft dus echt te maken met resultaten en dat weten zij ook. Daarom zegt De Boer ook dat 'ie zich focust op het voetbal. Ze moeten gewoon die groepsfase goed doorkomen en dat moet in principe mogelijk zijn, want zo sterk zijn die tegenstanders nou ook weer niet. Oostenrijk is niet zo heel sterk. Noord-Macedonië wint van Duitsland. Dat is een verrassing, maar dat moet doorgaans te doen zijn. Oekraïne lijkt me de gevaarlijkste tegenstander", zo voorspelt Elshoff.

Elshoff verlegt de focus vervolgens op de selectie van Oranje. Memphis Depay is uiteraard een van de blikvangers en de commentator verwacht dan ook veel van de aanvaller van het Nederlands elftal. "Hij (Depay, red.) heeft zichzelf opgeworpen als een van de leiders van dit elftal, sinds de vorige generatie is vertrokken. De Arjen Robbens en de Wesley Sneijders enzo. En als je echt naam en faam wil maken, dan is er maar een podium om dat op te doen op landengebied en dat is het eindtoernooi. Nu is het moment daar voor hem om te laten zien hoe goed hij echt is. We weten hoe goed hij is, maar nu moet hij het ook laten zien op een eindtoernooi. Daar word je écht een grote voetballer. En met het wegvallen van Virgil van Dijk is hij in dat elftal ook echt wel belangrijk."

‘Op het WK in Brazilië betaalde ik een maandsalaris om een wedstrijd te halen’

Voetbalzone sprak met Jeroen Elshoff over zijn belevenissen als voetbalcommentator. Lees artikel

De commentator let tijdens het EK niet alleen op Depay. Hij hoopt dat De Boer speeltijd gunt aan Ryan Gravenberch, die nog niet zolang bij de selectie zit. "Ik zou weleens willen zien hoe Gravenberch zich gaat ontwikkelen op dit podium. Die maakt zulke reuzenstappen en die heeft zóveel potentie. En het lijkt toch ook wel een jongen die weinig voelt van druk. Dus als hij zijn tijd kan krijgen, en dat hangt ook weer van het systeem af en hoe dat allemaal gaat passen, dan denk ik wel dat hij een sensationeel jonkie zou kunnen zijn." Elshoff is zeer benieuwd naar de keuzes die De Boer gaat maken. "Hij wil twee systemen gaan spelen: 4-3-3 en 5-3-2, of 3-5-2, hoe je het ook wil noemen. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. En of dat in één wedstrijd lukt om daarin te switchen. Dat was het succes van 2014 en er zijn heel veel ploegen die dat goed kunnen, Juventus haalde op die manier de Champions League-finale in 2015."

Het Nederlands elftal begint niet als topfavoriet aan het EK. Elshoff buigt zich derhalve over drie landen die hij wél in staat acht om de eindronde te winnen deze zomer. "Ik zou zeggen Frankrijk. En ik voel wel met onze buren mee. Dus ik zou zeggen als Kevin De Bruyne het met alle mankementen aan zijn hoofd voor elkaar krijgt om te spelen, dan zou ik ook België erbij willen zetten. En dan misschien toch Italië, die zijn vaak in het toernooi goed. Maar het meest benieuwd ben ik naar Karim Benzema, die is nu terug na al die jaren. Die heeft ook weer een ongelooflijk seizoen achter de rug als het gaat om het maken van doelpunten. Ja, wie gaat Frankrijk dan stoppen?", vraagt Elshoff zich hardop af. "Frankrijk werd wereldkampioen met Olivier Giroud, die niet eens op doel schoot op dat toernooi. En nu hebben ze een spits die wél doelpunten kan maken. Ik weet niet wie die ploeg moet stoppen, maar zelden wint de grootste favoriet."



Kalum van Oudheusden is fulltime videojournalist, presentator en programmamaker bij Voetbalzone en maakt onder meer exclusieve interviews en verschillende programma’s. is fulltime videojournalist, presentator en programmamaker bij Voetbalzone en maakt onder meer exclusieve interviews en verschillende programma’s.