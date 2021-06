‘Op het WK in Brazilië betaalde ik een maandsalaris om een wedstrijd te halen’

Vrijdag, 4 juni 2021 om 09:25 • Laatste update: 09:55

Ook voor de commentatoren van de NOS begint volgende week vrijdag het EK. Een van hen is Jeroen Elshoff, sinds augustus 2008 werkzaam voor de publieke omroep en steevast aanwezig bij de eindtoernooien. Elshoff voorzag onder andere de WK-finale van 2018 van commentaar en kwam daarmee in een illuster rijtje namen met onder meer Theo Reitsma en Frank Snoeks. Zijn debuut op een groot eindtoernooi kende hij namens de omroep echter al in 2010 tijdens het WK in Zuid-Afrika. Voetbalzone zocht Elshoff op om hem te spreken over de voorbereiding op zo'n eindtoernooi en de onvergetelijke ervaringen van weleer.

Zo dreigde Elshoff tijdens het WK van 2014 in Brazilië een wedstrijd te moeten missen toen zijn taxichauffeur op weg naar het stadion in een file belandde. "Het leuke aan zo'n toernooi is dat je op plekken komt waar je anders niet komt", vertelt Elshoff. "In Brazilië ben ik een keer uit de auto gestapt en achterop een motor gesprongen om een wedstrijd te halen. Die motorchauffeur heb ik ongeveer een maandsalaris betaald om mij bij de wedstrijd te brengen. Ik kwam besmeurd van de modder aan op mijn commentaarpositie en de eerste vraag die ik kreeg vanuit Hilversum was: ‘En, Jeroen. Speelt Buffon?’ Die hadden geen idee wat ik had meegemaakt. Dat avontuur overkomt je pas als je het opzoekt."

Bekijk hier het volledige gesprek met Jeroen Elshoff.

Elshoff kijkt met genoegen terug op het eindtoernooi in Zuid-Amerika. Hij kreeg er de WK-finale toegewezen en debuteerde daarmee namens de NOS bij een eindstrijd. Eerder voorzag hij namens Sport1 al de WK-finale van 2006 tussen Italië en Frankrijk (1-1) van commentaar. "Ik vond het te gek om in 2018 de finale te mogen doen, dat was echt een ambitie van mij", vertelt Elshoff. "Dat gold trouwens ook voor de WK-finale van de vrouwen (in 2019 tegen de Verenigde Staten, red.). Toen Nederland in die finale kwam bleek pas hoe groot het toernooi daadwerkelijk was. Ik moet gewoon zorgen dat ik mijn werk goed doe en dan zie ik wel wat er komt."

De in Amsterdam woonachtige Elshoff verslaat vaker wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen. Zo maakte hij ook het gewonnen EK in 2017 mee, toen het Nederlands vrouwenelftal mede door twee treffers van Vivianne Miedema in de finale met 4-2 te sterk was voor Denemarken. "Je hoort bij mij vaak: 'Dit zijn de vrouwen om van te houden"", aldus Elshoff. "Je denkt niet bewust na over uitspraken die later eventueel bekendheid zouden kunnen vergaren. Bij die vierde goal van Miedema dacht ik daar ook niet aan, maar als die beker wordt uitgereikt heb je een moment om iets te spreiden waarvan je denkt dat het misschien kan blijven hangen. Dat doen alle commentatoren. Het zou gek zijn als je daar niet over na zou denken."

Sierd de Vos kreeg flinke klap na grap over omkoopschandaal

Voetbalzone sprak in de serie Kopstukken uitgebreid met Sierd de Vos over zijn werk als commentator bij Ziggo Sport. Lees artikel

Tijdens Eredivisie-wedstrijden schoof Elshoff afgelopen seizoen samen met Jeroen Stekelenburg en Leonne Stentler aan bij Henry Schut om het vrijdagavondduel van een kritische noot te voorzien. Hij vind het echter te ver gaan om commentatoren en analisten onder dezelfde noemer te plaatsen. "Ik krijg ruzie met heel veel analisten als ik zeg dat wij meer verstand hebben van voetbal dan analisten", lacht Elshoff. "Ik heb geen voetbalachtergrond. Tenminste, ik heb amateurvoetbal gespeeld, maar als een analist zijn werk goed doet weet hij veel meer van voetbal dan ik. De een praat over tactiek en de commentator kan een beetje dat beeld schetsen, maar moet vertellen wie scoort, een overtreding maakt of een kans mist. Ik wil geen ruzie met Pierre."

Met een slordige veertigduizend volgers op Twitter heeft Elshoff een aantal trouwe volgers, die hij tijdens een eindronde dan ook van de nodige achtergrondinformatie probeert te voorzien. De keerzijde is dat hij zo nu en dan zelf ook een kritische noot moet slikken. "Nee, ik zet Twitter nooit uit tijdens een wedstrijd", vertelt hij. "Ik zie het gezeur meestal wel, maar heb er weinig moeite mee. Het is voor mij heel simpel. Als mensen onfatsoenlijk zijn of schelden, dan heeft Twitter een geweldige negeer-knop. Dan kost het mij geen energie meer. Als mensen op een normale manier iets tegen mij zeggen, kan ik daar goed mee omgaan. Anders had ik dit vak ook niet kunnen doen."



Kalum van Oudheusden is fulltime videojournalist, presentator en programmamaker bij Voetbalzone en maakt onder meer exclusieve interviews en verschillende programma’s. is fulltime videojournalist, presentator en programmamaker bij Voetbalzone en maakt onder meer exclusieve interviews en verschillende programma’s.