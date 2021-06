Xavi doorbreekt stilte: ‘Ik heb twee keer ‘nee’ gezegd tegen Barcelona’

Zaterdag, 5 juni 2021 om 13:00 • Daniel Cabot Kerkdijk

Xavi Hernández ontkent niet dat het zijn droom is om ooit hoofdtrainer van Barcelona te zijn. De 41-jarige clubicoon leek lange tijd op poleposition te staan om de geplaagde Ronald Koeman te vervangen, maar de Nederlander mocht alsnog blijven van voorzitter Joan Laporta. In een interview met La Vanguardia doorbreekt de hoofdtrainer van Al-Sadd uit Qatar zaterdag zijn stilte. “Ik heb twee keer ‘nee’ gezegd tegen Barcelona.”

“Om uiteeenlopende redenen”, verduidelijkt de oud-middenvelder. “Om familiaire redenen, om professionele redenen, om contractuele redenen . . . ‘Nee’ zeggen is heel moeilijk omdat ik culé ben, maar het was niet het moment.” Xavi komt er eerlijk voor uit dat hij in de toekomst hoopt wel voor de selectie van Barcelona te mogen staan. “Ik ben er meer klaar voor dan de eerste dag, ik sta er ook open voor. Ik kom er eerlijk voor uit”, stelt de man die 765 wedstrijden voor de Catalanen speelde.

“Daar bereid ik mij ook op voor, maar we moeten Koeman respecteren. Een clublegende met nog een contract voor een jaar.” Het is niet duidelijk of Xavi recent is gepolst door Laporta of dat de twee mislukte pogingen van Barcelona uit een verder verleden zijn. Xavi weet dat het nieuws is als hij vanuit Qatar naar Barcelona reist. “Ik kreeg direct berichtjes van allerlei mensen over Barcelona. ‘Heb je het nog niet gehoord?' Nee, want Barcelona heeft op de eerste plaats met Koeman een trainer die respect verdient. En ten tweede, ik heb helemaal geen haast. Wat komt, dat komt.”

De positie van Koeman hing al na zijn eerste seizoen bij Barcelona aan een zijden draadje omdat Laporta de prestaties ondermaats vond, ondanks een derde plaats en de winst van de Copa del Rey. Alleen als hij geen geschikte kandidaat zou kunnen vinden, mocht Koeman blijven, zo was de conclusie. Deze week kwam er echter een kentering en gaf Laporta aan dat de gesprekken met Koeman goed verliepen én dat de kans op een langer verblijf groter was dan de kans op een vertrek, waarop donderdag de bevestiging kwam.

"Ik ben opgelucht te zeggen dat mijn spelers en staf zich volledig kunnen gaan concentreren op het nieuwe seizoen", schreef Koeman vrijdag op Twitter. "De laatste weken waren intens, maar ik ben blij dat president Joan Laporta zijn steun aan mij toegezegd heeft en de rust is wedergekeerd. De focus van iedereen binnen de club is hetzelfde: bouwen aan een winnend Barça en het vergaren van successen."