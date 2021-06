Eredivisie-speler weigert uit de kast te komen: ‘Het klopt dat ik homo ben’

Zaterdag, 5 juni 2021 om 08:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:13

Een voetballer uit de Eredivisie heeft voor het eerst uitgelegd waarom hij niet uit de kast komt zolang hij profvoetballer is. In de podcast De Schaduwspits van de NOS geeft de actief homoseksuele man uit de voetbalwereld aan dat hij als sportman maar één doel heeft. “Dat is het hoogst haalbare in mijn sport. Dat kan geschaad worden als ik nu als homo naar buiten treed”, benadrukt hij.

De voetballer wil alleen anoniem uit de kast komen, omdat hij niet openlijk zijn geaardheid wil openbaren. “Het klopt dat ik homo ben”, zegt hij. “Maar ik treed daar verder niet mee naar buiten, omdat ik niet wil dat er op die manier over mij en mijn geaardheid wordt gesproken.” Voor het merendeel van de mensen in de voetbalwereld zou het niet uitmaken als hij uit de kast komt. “Het is dat kleine deel waar je wel last van krijgt. Bijvoorbeeld van de spreekkoren in de stadions”, zegt hij.

“En mijn grootste angst is het buitenland-verhaal. Waarom zou ik een carrière in het buitenland op het spel zetten, omdat ik zo nodig wil roepen dat ik anders geaard ben?” Dat is volgens de persoon in de kwestie de voornaamste reden dat hij niet voor zijn geaardheid uitkomt. “Als voetballer wil je een mooie carrière en een transfer maken naar het buitenland",

“In het buitenland is het qua acceptatie vaak nog een ander verhaal dan in Nederland, in sommige landen zou je als speler helemaal geen kans meer krijgen.” In de podcast vertelt de voetbalprof ook waarom hij pas aan het einde van zijn carrière met zijn verhaal wil komen. In Nederland zijn er momenteel geen actieve Eredivisie-spelers die voor hun homoseksualiteit uitkomen en ook in de rest van de top van Europa komen ze niet voor.

NOS-presentator Rivkah op het Veld vindt het zonde dat het gesprek omgeven moet worden met veel geheimzinnigheid. “Zoals je hoort, heeft allemaal te maken met angst”, stelt Op het Veld. “Uiteindelijk moet je niet zomaar een homo uit de kast zijn, maar je moet op dit moment in de voetbalwereld de eerste zijn. En dat is nooit makkelijk: ergens de eerste in zijn.” Collega Jeroen Gortworst verzekert dat er jongens zijn die stoppen met voetbal, omdat ze denken dat ze de enige homo in het voetbal zijn. “Ze zeggen dat een rolmodel hen ontzettend zal helpen. Dat ze naar iemand kunnen wijzen en zeggen: maar hij is het ook.”