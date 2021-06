‘Waar ik het meest spijt van heb? Van Robin van Persie’

Fabio Paratici werd vrijdagmiddag na elf jaar trouwe dienst officieel uitgezwaaid door Juventus. De scheidend sportief directeur keek tijdens het afscheid terug op zijn jaren bij La Vecchia Signora. President Andrea Agnelli prijst het werk van Paratici op transfergebied, al waren er soms ook teleurstellingen. Juventus was in 2012 dicht bij het binnenhalen van Robin van Persie. De inmiddels gestopte aanvaller ruilde Arsenal destijds echter in voor Manchester United.

"Ik denk aan al die spelers die Fabio naar Juventus heeft weten te halen. Ik licht er drie uit: Carlos Tévez, Paulo Dybala en Cristiano Ronaldo. Waar ik het meest spijt van heb? Van Van Persie", zo beantwoordt Agnelli zijn eigen vraag. De Juventus-preses grijpt de uitzwaaiceremonie aan om Paratici hartelijk te danken voor zijn werk op technisch vlak. "Het zijn uiteindelijk elf geweldige jaren geweest. Fabio kan urenlang over voetbal praten, maar toch blijf je naar hem luisteren. Hij is hier als jongen binnengekomen en vertrekt als een man."

Si chiude con un abbraccio e un grande applauso la conferenza stampa. Da parte di tutti noi, Grazie, Fabio. pic.twitter.com/r91XhchdHb — JuventusFC (@juventusfc) June 4, 2021

Paratici is reeds genoemd als nieuwe technisch directeur van Tottenham Hotspur, dat ook in verband is gebracht met de bij Internazionale vertrokken Antonio Conte. De scheidend directeur wil vrijdag echter niet ingaan op zijn toekomstplannen. "Dit is niet het juiste moment om daarover te praten. Al moet ik wel zeggen dat mijn familie hoopt dat ik heel snel weer een nieuwe uitdaging vind", aldus Paratici.