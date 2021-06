Ploeggenote Lieke Martens breekt volledig bij emotionele afscheidsspeech

Onder toeziend oog van vrienden, familieleden, teamgenoten en vertegenwoordigers van Barcelona heeft de dertigjarige Victoria Losada vrijdagochtend haar afscheid aangekondigd als speelster van het vrouwenteam van Barcelona. De ploeggenote van Lieke Martens, die liefst zestien jaar verbonden was aan de club, wist haar tranen niet in bedwang te houden. Losada brak in tranen uit en moest zelfs toezien hoe enkele van haar ploeggenoten in de zaal het niet droog hielden. De middenvelder won met Barcelona alles wat er te winnen viel, waaronder afgelopen seizoen de Champions League ten koste van Chelsea.

De speciaal ingelaste persconferentie van Losada moest vrijdag meerdere keren onderbroken worden vanwege de tranen. "Ik ben hier om aan te kondigen dat ik mijn laatste seizoen bij Barcelona heb gespeeld", begon Losada haar afscheidsspeech. "Zestien jaar geleden kwam ik als veertienjarig meisje binnen op het jeugdcomplex. Alles wat ik in de jaren daarna met de club heb meegemaakt, heeft mij tot de gelukkigste persoon op aarde gemaakt. De tijd is gekomen om verder te kijken en deze periode af te sluiten. Je moet weten wanneer het einde daar is. Ik wil elke dag met plezier naar de club gaan en plezier hebben in het spelletje."

?? @losada_vicky: "Esta será mi última temporada en el Club. Todo lo que he vivido de azulgrana me ha hecho la persona más feliz del mundo" pic.twitter.com/gL7tfwp45X — CAMP??????ONES (@FCBfemeni) June 4, 2021

Losada erkende op de persconferentie dat ze een uitzonderlijk jaar heeft beleefd met Barcelona. De Spaanse topclub won met de landstitel, de beker en de Champions League de treble, waar de Spaanse middenvelder als aanvoerder een belangrijk aandeel in had. "Dit was de moeilijkste beslissing uit mijn leven. Ik heb ongelooflijke momenten beleefd", gaat Losada verder. "Het winnen van de Champions League was de kers op de taart. Ik heb onwijs trots op het team en dit maakt het voor mij een stuk gemakkelijker om te vertrekken. Ik had mij geen beter einde kunnen wensen."

Volgens verschillende Engelse en Spaanse media wordt Losada in verband gebracht met een overgang naar Manchester City, maar daar wilde de hoofdpersoon vrijdag niet over uitwijken. "Ik heb verschillende opties, maar ga niet in op namen. Ik wil nu eerst genieten van mijn afscheid. Ik wil niet dat de geruchten over een transfer deze dag beïnvloeden." Losada maakte in 2006 haar profdebuut bij Barcelona. Ze speelde vervolgens een jaar op huurbasis bij Espanyol en het Amerikaanse New York Flash, om in 2015 bij Arsenal te tekenen. Een jaar later keerde ze terug bij haar jeugdliefde Barcelona.