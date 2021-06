Heurelho Gomes onderbreekt voetbalpensioen voor terugkeer onder de lat

Vrijdag, 4 juni 2021 om 12:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:38

Heurelho Gomes heeft een nieuwe werkgever gevonden. En dat is vrij opmerkelijk te noemen, daar de veertigjarige ex-doelman van onder meer PSV zijn keepershandschoenen al had opgeborgen. De Braziliaan keepte op 29 oktober 2019 zijn laatste officiële wedstrijd namens Watford tegen Everton in de strijd om de EFL Cup en besloot vorig jaar zomer een einde te maken aan zijn carrière als profvoetballer. Desondanks is het Braziliaanse Democrata FC erin geslaagd de keeper over te halen zijn pensioen tijdelijk te beëindigen.

Democrata is een club afkomstig uit de stad Sete Lagoas. De club maakte donderdag melding van de rentree van Gomes, nadat de doelman bijna een jaar uit de voetballerij verdween. Gomes, die bij Democrata in de jeugdopleiding speelde, stond na PSV bij Tottenham Hotspur onder contract en werd één seizoen verhuurd aan TSG Hoffenheim, om zijn carrière bij Watford af te sluiten. Ook maakte Gomes deel uit van de Braziliaanse nationale ploeg tijdens het WK van 2010, waar hij uiteindelijk niet in actie zou komen. De topkeeper stond elf keer tussen de palen voor zijn geboorteland, waarmee hij in 2005 en 2009 de Confederations Cup won.

Gomes kende echter zijn beste tijd als doelman bij PSV, waar hij tussen 2004 en 2008 vier keer op rij de landstitel veroverde in de Eredivisie. Ook won hij met de Eindhovenaren in het seizoen 2004/05 de KNVB Beker. Statistisch gezien hield Gomes bij PSV in zestig procent van de wedstrijden zijn doel schoon in de Eredivisie, een statistiek waar geen enkele doelman aan kon tippen. Ook speelde hij een belangrijke rol bij het bereiken van de halve finale van de Champions League in 2005 en was hij een van de publiekslievelingen van de PSV-aanhangers.

De Telegraaf meldde in april vorig jaar dat PSV een functie in gedachten had voor de sluitpost die vier seizoenen het shirt van de Eindhovense club droeg. Gomes gaf destijds zelf via het officiële clubkanaal van PSV aan open te staan voor een terugkeer in Eindhoven, maar tot een rentree kwam het tot op heden nog niet. Technisch manager John de Jong werkte in het verleden al eens samen met Gomes, die net als Carlos Salcido als ambassadeur zou kunnen fungeren in Brazilië. Salcido hoopt in Mexico op die manier het PSV-bolwerk verder uit te breiden.

Gomes sprak eerder eveneens de hoop uit het Braziliaanse contingent bij PSV op termijn uit te breiden. Bij de Eindhovense club staan momenteel alleen Ramalho, Mauro Júnior en Luis Felipe onder contract en als het aan de ex-PSV'er ligt komt daar binnen niet al te lange tijd verandering in. Gomes werkte enige tijd als als zaakwaarnemer en in die hoedanigheid zag hij de nodige Braziliaanse talenten aan zich voorbijtrekken die interessant zouden kunnen zijn voor de Eredivisie. Nu hij zijn handschoenen weer aantrekt zal die ambitie vermoedelijk op een lager pitje komen te staan.