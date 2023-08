Heurelho Gomes helpt PSV aan negentienjarige Braziliaanse stagiair

Donderdag, 24 augustus 2023 om 20:27 • Jonathan van Haaster

Op aanraden van Heurelho Gomes heeft PSV de negentienjarige João Vinícius Scardueli op proef. Dat weet Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad te melden. De linksback was dit seiszoen door Novo Hamburgo verhuurd aan Corinthians Onder 20, maar daar is hij volgens zijn zaakwaarnemer nu weg. De stage van Scardueli zal minimaal een week duren.

Scardueli trainde donderdag mee met Jong PSV, net als een aantal Ghanese testspelers. Gomes liet vorig jaar tijdens zijn bezoek op De Herdgang al weten graag wat te willen betekenen voor PSV. Oud-PSV'er Godwin Attram was bij de training aanwezig. De Ghanees leidt tegenwoordig een voetbalschool in zijn geboorteland.

Dat doet hij in samenwerking met de inmiddels 88-jarige scout Piet de Visser, die Attram beschouwt als zijn voetbalzoon. PSV bekijkt of Scardueli en de Ghanezen in staat zijn om aan te haken bij het niveau van Jong PSV, al hebben de Afrikanen ook al met de Onder 18 getraind. De talenten zijn Abu Bawa (19, verdedigende middenvelder), Richard Opokum (17, allround middenvelder) en doelman Abdul Manaf Ibrahim (19).

Dantaye Gilbert

PSV was eerder dit seizoen al zeer gecharmeerd van een andere stagiair: Dantaye Gilbert uit Trinidad en Tobago. PSV onderneemt nog altijd pogingen om de achttienjarige speler vast te leggen voor komend seizoen. De Eindhovenaren hebben goede hoop dat dit gaat lukken.