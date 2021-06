Theo Janssen: ‘Feyenoord is zeker niet te hoog gegrepen voor hem’

Donderdag, 3 juni 2021 om 21:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:41

Abdou Harroui heeft dit seizoen veel indruk gemaakt op Ibrahim Afellay en Theo Janssen. Tijdens de voorbeschouwing op de halve finale van het EK Onder-21 tegen Jong Duitsland benadrukten de analisten in de studio van de NOS de kwaliteiten van de middenvelder van Sparta. “Feyenoord zou zeker niet te hoog gegrepen zijn voor hem”, oordeelde Janssen.

“Hij speelt, met alle respect, bij Sparta”, stak Afellay van wal over Harroui. “Hij speelt nu al op een veel hoger niveau dan zijn leeftijdsgenoten. Het is ook een jongen die nog veel meer kan groeien en dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus ik denk dat hij wel klaar is voor een volgende stap.” Janssen sloot zich volledig aan bij zijn collega. “Hij móet een volgende stap gaan maken, want uiteindelijk kun je alleen maar beter worden als hij zelf meer wordt uitgedaagd. Dus hij moet naar een volgende club, een subtopper. Maakt hij die stap niet, dan zal hij blijven stilstaan.”

Zelf verscheen de 23-jarige Harroui ook voor de camera van de NOS en reageerde hij op zijn eigen ontwikkelingen. “Ik ben al een van de oudere jongens hier, dus ik moet wel een beetje het voorbeeld geven. Dus ik moet ook in het veld voorop in de strijd gaan. Of ik mezelf in de kijker wil spelen? Sowieso. Ik denk dat ik dat in de Eredivisie ook al heb gedaan, maar natuurlijk is het EK mooi meegenomen. Het is een mooi podium”, besloot de spelmaker.

“Of hij naar Feyenoord kan? Dat zou zeker niet te hoog gegrepen voor hem zijn”, vervolgde Janssen. “Zeker als je kijkt naar de spelers die er nu staan: Mark Diemers en Jens Toornstra bijvoorbeeld. Hij is sowieso een speler die bij Feyenoord zou passen. Hij heeft voetballend vermogen en hij is sterk in de duels. Maar hij heeft vooral een goede trap. Hij geeft altijd een bal tussen de linies en draait altijd open. Het is een jongen met heel veel talent.”

Afellay zag bovendien een extra specialiteit bij Harroui. “Hij heeft ook nog het vermogen om zelf iets te creëren. Als hij op het middenveld in de dekking staat kan hij zichzelf ook nog vrij spelen. Dat is echt een extra wapen."