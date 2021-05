Thierry Henry keert vlak voor EK terug bij nationale ploeg van België

Zondag, 30 mei 2021 om 18:24 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:48

Thierry Henry keert vlak voor het EK terug in de technische staf van België. De voormalig topaanvaller was vanaf augustus 2016 tot oktober 2018 al werkzaam als assistent-bondscoach van Roberto Martínez en wordt nu opnieuw de rechterhand van de bondscoach. De Rode Duivels hebben de aanstelling van Henry zondagavond bevestigd via de officiële kanalen.

Henry, voormalig sterspeler van sterspeler van Arsenal, Barcelona en de nationale ploeg van Frankrijk, was betrokken bij de Belgische ploeg die in 2018 de bronzen medaille op het WK won. Hij was formeel de T3, ofwel de tweede assistent-coach. Na het toernooi promoveerde hij tot de eerste assistent-coach, maar in oktober koos hij ervoor om bij AS Monaco op eigen benen te staan.

Unfinished business. We welcome back Thierry Henry in the staff for #EURO2020! ?????? pic.twitter.com/ocOWct2JMi — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 30, 2021

Na veertien maanden werd Henry ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten: hij stond met Monaco op de negentiende plaats in de Ligue 1. In november 2019 ging hij aan de slag bij Montreal Impact in Canada. Henry leidde zijn ploeg voor het eerst in vier jaar naar de play-offs in de MLS. In februari 2021 stapte hij op, om meer tijd met zijn gezin in Londen te kunnen doorbrengen.

In de officiële aankondiging van de terugkeer van Henry spreekt de nationale voetbalbond van België van 'unfinished business'. België is op het EK ingedeeld in Groep B met Denemarken, Finland en Rusland. De ploeg van Martínez speelt de eerste groepswedstrijd op zaterdag 12 juni tegen Rusland; op donderdag 17 juni wacht het duel met Denemarken en op maandag 21 juni wordt de groepsfase afgesloten tegen Finland.