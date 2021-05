‘Megafan’ Ronald de Boer uit bewondering: ‘Je wilde toen niet naar de wc’

Zaterdag, 29 mei 2021 om 07:32 • Daniel Cabot Kerkdijk

Ronald de Boer hoopt dat Manchester City zaterdagavond de Champions League wint. De oud-voetballer is naar eigen zeggen ‘een mega-Josep Guardiola-fan’ en hoopt dan ook dat zijn voormalig teamgenoot bij Barcelona ten koste van Chelsea de eerste Champions League ná zijn trainersverleden in Catalonië in de wacht sleept. De Boer maakt geen geheim van de bewondering die hij koestert voor de Spanjaard. "Ik denk dat zijn filosofie een mix is van Louis van Gaal en Johan Cruijff."

“Ik ben een groot liefhebber van het voetbal dat hij zijn teams laat spelen. Bij Bayern heeft hij dan wel niet het hoogst haalbare gehaald, maar toch heb ik ook daar enorm genoten van het voetbal”, doelt De Boer zaterdag in De Telegraaf op het uitblijven van de winst van de Champions League. “Het was tikkie-takka. Je wilde tijdens de topwedstrijden niet naar de wc, omdat je bang was dat je iets moois zou missen.”

De Boer ziet dat bij vlagen ook bij Manchester City terug, al erkent hij dat er ook wedstrijden bij zitten waarin de Engelsen een overkill aan balbezit hebben. Guardiola is anders gaan denken toen het op de cruciale momenten voor Manchester City mis ging: hij hanteert geen vast systeem meer en heeft voor elke wedstrijd en elke tegenstander een specifieke strategie. “Dat doet hij echt heel ingenieus en dat laat zien hoe een ongelofelijk groot voetbaldier hij is”, benadrukt de voormalig Oranje-international. “Dan weer speelt hij met de buitenspelers als middenvelders, met de backs heel hoog of zonder spits.”

“Voor spelers zal het wel soms vermoeiend zijn, omdat hij een heel veeleisende trainer is, maar toch lopen de meeste jongens met hem weg.” De Boer heeft nog altijd goed contact met zijn oud-ploeggenoot. “Over twee weken neem ik op Mallorca weer deel aan het golftoernooi dat hij jaarlijks organiseert. Daar zijn heel veel mensen uit het voetbal en dat is altijd weer een geweldige belevenis. En voor mijn vijftigste verjaardag kreeg ik een heel leuke videoboodschap van Pep. Dat zijn mooie dingen.”

Guardiola won met Barcelona tweemaal de Champions League en De Boer hoopt dat er in Oporto een derde bij komt. “Het gaat niet gemakkelijk worden. Chelsea is een team dat heel goed staat en veel snelheid heeft. Maar ik ben een mega-Guardiola-fan, dus ik hoop zeker dat Manchester City wint.”