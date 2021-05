Milan en Maldini geven hoop op en zwaaien Donnarumma definitief uit

Woensdag, 26 mei 2021 om 19:00

Gianluigi Donnarumma gaat AC Milan deze zomer definitief verlaten. Dat heeft technisch directeur Paolo Maldini woensdag bevestigd. De doelman beschikt over een aflopend contract in Milaan en is met zijn werkgever maanden in onderhandeling geweest over een nieuw verbeterd contract, maar tot een nieuwe verbintenis kwam het niet. Daarmee trekt Donnarumma de deur van San Siro na acht jaar achter zich dicht. Milan heeft al voorgesorteerd op het vertrek van de Italiaans international, daar de club met Mike Maignan zijn vervanger al in huis heeft.

AC Milan deed er de afgelopen maanden alles aan om Donnarumma binnenboord te houden. De 22-jarige doelman verdiende zes miljoen euro per jaar en kon bij het verlengen van zijn contract een salarisverhoging van twee miljoen euro tegemoet zien. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola verlangde echter twaalf miljoen euro per jaar voor Donnarumma, een eis waar AC Milan niet aan wilde voldoen. "Het is moeilijk om te accepteren, maar we moeten respect hebben voor een speler die zoveel voor deze club betekend heeft", aldus Maldini over het vertrek van Donnarumma.

Het betekent dat Donnarumma Milaan na acht jaar transfervrij gaat verlaten. De keeper werd eerder al in verband gebracht met een overstap naar Juventus of Barcelona. Met Mike Maignan heeft AC Milan de opvolger van Donnarumma al in huis. Maignan doorliep dinsdag zijn medische keuring, waarna er een vijfjarig contract voor hem klaar lag. Transferexpert Fabrizio Romano meldt dat er dertien miljoen euro wordt overgemaakt naar zijn werkgever Lille OSC, een bedrag dat door middel van bonussen nog kan oplopen tot vijftien miljoen euro. Het betekent een forse winst voor de kersvers kampioen van Frankrijk, want er werd in de zomer van 2015 slechts één miljoen euro betaald om Maignan over te nemen van Paris Saint-Germain.

Donnarumma kwam in 2013 als veertienjarige keeper in de jeugdopleiding bij Milan terecht. Twee jaar later al debuteerde hij in de hoofdmacht. In 2016 brak hij het record bij Italië Onder-21 door als jongste doelman ooit te debuteren. Donnarumma was op dat moment 17 jaar en 28 dagen oud. Zes maanden later maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg van Italië, waar hij met 17 jaar en 189 dagen eveneens de jongste goalie ooit werd. In totaal droeg Donnarumma 251 wedstrijden het shirt van Milan.