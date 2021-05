Willem II neemt na handhaving afscheid van Zeljko Petrovic

Dinsdag, 25 mei 2021 om 14:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:46

Willem II neemt afscheid van Zeljko Petrovic, zo maken de Tilburgers bekend op de officiële website van de club. De club is Petrovic naar eigen zeggen 'zeer dankbaar' voor de rechtstreekse handhaving in de Eredivisie, maar verlengt zijn contract niet. Willem II gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor komend seizoen.

"De afgelopen maanden hebben we zeer intensief en prettig met Zeljko samengewerkt", zegt technisch directeur Joris Mathijsen op de clubwebsite. "Hij heeft een geweldige prestatie neergezet door de club vanuit een sportief moeilijke situatie naar direct lijfsbehoud te loodsen. Daarvoor verdient hij onze complimenten en dankbaarheid. We hebben afgelopen week het seizoen uiteraard geëvalueerd en daarna over de toekomst gesproken. Daaruit is gebleken dat we aan zijn wensen qua invulling van staf en selectie voor komend seizoen niet kunnen voldoen."

Petrovic reageert sportief op het besluit van Willem II om niet met hem verder te gaan. "Ik ben trots dat Willem II mij de kans en het vertrouwen heeft gegeven om de club in de Eredivisie te houden", zegt de voormalig assistent-trainer van Dick Advocaat bij Feyenoord. "Dat is het niveau waar de club thuishoort. Ik wil spelers, staf, directie en kantoorpersoneel bedanken voor de manier waarop ik ontvangen ben en heb kunnen werken. Daarnaast ben ik blij voor de supporters dat we erin zijn gebleven. Ik wens iedereen bij Willem II heel veel succes in de toekomst."

Willem II besloot in januari om Adrie Koster vanwege de tegenvallende resultaten te ontslaan. Petrovic werd bij Feyenoord weggeplukt en aangesteld als nieuwe trainer. De Montenegrijn kreeg de lastige taak om Willem II te behoeden voor degradatie en slaagde daarin. Op de slotdag van de Eredivisie wonnen de Tilburgers thuis van Fortuna Sittard (2-1), waardoor ze RKC Waalwijk, FC Emmen, VVV-Venlo en ADO Den Haag onder zich hielden.