Berghuis spreekt over transfer: ‘Feyenoord en ik zijn eerlijk naar elkaar’

Dinsdag, 25 mei 2021 om 14:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:47

Steven Berghuis heeft nog geen besluit genomen over zijn sportieve toekomst. De aanvoerder van Feyenoord zal voor of tijdens het EK ook geen knoop doorhakken over de vraag waar hij volgend seizoen speelt. In gesprek met het Algemeen Dagblad laat de 29-jarige buitenspeler weten dat hij zich de komende periode alleen wil focussen op het Europese eindtoernooi met Oranje.

Berghuis kan komende zomer zoals bekend voor vier miljoen euro een transfer naar het buitenland maken, maar is daar niet mee bezig. "Ik richt me nu op het EK", zegt de rechtervleugelspits. "Feyenoord en ik zijn goed met elkaar en vooral eerlijk naar elkaar toe. Er zijn al veel clubs geweest waar ik Feyenoord niet voor wilde verlaten. Wat er nog komt, zien we wel. Nu eerst het EK."

Gedurende het seizoen met Feyenoord pakte Berghuis twee veelbesproken rode kaarten. In de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen sc Heerenveen kreeg de aanvaller zijn tweede gele kaart voor een te late tackle, waarna Feyenoord de voorsprong uit handen gaf en werd uitgeschakeld. Verderop in het seizoen kreeg Berghuis in het competitieduel met Vitesse opnieuw rood, ditmaal vanwege een harde tackle op het onderbeen van Maximilian Wittek. Feyenoord kwam vervolgens niet verder dan 0-0 en eindigde in de competitie uiteindelijk onder Vitesse.

Berghuis zelf wil niet te zwaar tillen aan zijn rode kaarten. "De rode kaart tegen Heerenveen vond ik niet schokkend", zegt hij tegen Voetbal International. "De tweede gele kaart was een sliding om de bal te veroveren. Maar die werd een seconde eerder voor me uitgetikt. Het liefst vermijd je dit soort momenten natuurlijk. Maar als je ambitieus bent en de sport op een bepaalde manier beleeft... Tuurlijk is een rode kaart zoals tegen Vitesse niet goed te praten. Waar ik eigenlijk gewoon moest meelopen, zet ik te laat een sliding in om balverlies te herstellen. Eerlijk gezegd ben ik daar niet heel erg van geschrokken. In tegenstelling tot veel anderen. Ik neem het mezelf kwalijk, omdat ik hierdoor de wedstrijden tegen Ajax en ADO Den Haag miste. Die verloren we allebei. Dat is niet goed. Maar verder vind ik het heel erg meevallen. Maar ja, dat is hoe ik het zelf zie."

Invloed op zijn kansen bij Oranje had het niet. Bondscoach Frank de Boer sprak Berghuis niet aan op zijn rode kaarten, zo vertelt de Feyenoorder. "Nee, eigenlijk niet", zegt de vleugelspits, die veel vertrouwen voelt van De Boer. "Onder de nieuwe bondscoach maak ik meer speeltijd", beseft Berghuis, die zes van de negen duels onder De Boer een basisplek had. "Dat heb ik geconstateerd, maar je moet het altijd blijven laten zien. Er komt jong talent aan. Cody Gakpo zit nu bij de selectie, je hebt Calvin Stengs en Mohamed Ihattaren, al zijn die er nu niet bij. Ik moet altijd ready zijn, daarvan ben ik me het hele seizoen bewust. Je moet continu aanstaan om in deze selectie te blijven. Want er zijn veel goede spelers beschikbaar."