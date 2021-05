Perez: ‘Ik vind het ongelooflijk opvallend dat hij niet meegaat naar het EK’

Zondag, 23 mei 2021 om 11:54 • Yanick Vos • Laatste update: 11:59

Kenneth Perez vindt het ‘ongelooflijk opvallend’ dat bondscoach Frank de Boer er voor heeft gekozen om Ryan Babel niet op te nemen in zijn EK-selectie. De Deense oud-voetballer sprak zondagochtend zijn verbazing uit over het besluit van de keuzeheer om de Galatasaray-aanvaller niet op te nemen in zijn 34-koppige voorselectie. Perez vindt de afwezigheid van Babel opvallend omdat de routinier onder De Boer altijd bij de Oranje-selectie heeft gezeten.

De Boer stuurde Babel geen uitnodiging omdat hij al had besloten dat de 34-jarige aanvaller de voorselectie niet zou overleven. Perez is van mening dat Babel van waarde had kunnen zijn voor het Nederlands elftal op het EK. “Babel kan wel degelijk voetballen, het is niet zo dat hij helemaal niks kan”, zei Perez zondagochtend bij het programma Goedemorgen Eredivisie. “Babel heeft echt wel kwaliteiten. Ik vind het ongelooflijk opvallend dat hij niet meegaat naar het EK. Blijkbaar is er iets veranderd.”

Kees Jansma vindt het ook vreemd dat Babel niet met Oranje naar het EK gaat. “Hij is al die tijd geselecteerd en nu niet, terwijl er eigenlijk geen reden is om op je besluit van destijds terug te komen. Dat vind ik nogal tegenstrijdig”, zei hij bij het programma van ESPN. “Ik ben van mening dat hij destijds eerder al had moeten afvallen. Destijds vond ik dat Babel overbodig was.” De Boer liet eerder bij hetzelfde televisieprogramma weten dat Babel ook een belangrijke rol heeft in de kleedkamer. “Dat verhaal van die kleedkamer is prachtig, maar je wordt beoordeeld of je kan voetballen”, aldus Jansma.

Hans Kraay junior sprak De Boer voordat hij zijn voorselectie naar buiten bracht en kreeg toen het vermoeden dat Babel hoe dan ook een uitnodiging zou krijgen. “Toen was hij best wel daadkrachtig en daar sprak alles uit dat hij geselecteerd zou worden. Deze snap ik niet”, aldus Kraay junior. Perez denkt dat Babel niet zo’n grote rol in de kleedkamer zou spelen bij Oranje. “Jonge spelers kijken toch zo van: wat presteer jij dan? Als je dan weer dingen komt vertellen, denken zij ook: sorry, maar jij speelt niet. Of je moet zó’n carrière hebben gehad, zoals bijvoorbeeld Clarence Seedorf.”