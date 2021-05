Europees voetbal op de tocht voor Tottenham ondanks goal van Bergwijn

Woensdag, 19 mei 2021 om 20:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:07

Tottenham Hotspur heeft woensdag een dure nederlaag in de Premier League geleden. Het team van manager Ryan Mason ging in eigen huis onderuit tegen Aston Villa en staat voorlopig nog zesde, met 59 punten. Everton heeft dankzij een zege op Wolverhampton Wanderers echter evenveel punten, maar het doelsaldo is beduidend minder dan de Londenaren: + 4 om + 21. West Ham United heeft ook 59 punten, maar speelt in de avond nog bij West Bromwich Albion: the Hammers hebben een doelsaldo van + 10. Arsenal, met een doelsaldo van + 12, kan op 58 punten komen als woensdag van Crystal Palace wordt gewonnen.

Tottenham Hotspur - Aston Villa 1-2

Na het klinken van het rustsignaal daalde een fluitconcert neer op de spelers van Tottenham. De ploeg van Mason was nog goed van start gegaan dankzij een doelpunt van Bergwijn in de achtste minuut: de Nederlander ontfutselde Marvelous Nakamba de bal, zette goed door en knalde het leer hard in de rechterkruising. Sergio Reguilón had een groot aandeel in de comeback van Aston Villa nog voor rust. Eerst werkte hij de bal na een voorzet van Nakamba op kunstige wijze achter Hugo Lloris en daarna verspeelde hij de bal tot tweemaal toe aan Bertrand Traoré, waarna Ollie Watkins van dichtbij de 1-2 kon maken.

Tottenham startte met dank aan Bergwijn sterk aan de tweede helft. Emiliano Martinez keerde in minuut 49 een krachtig schot van de Nederlander, die de bal drie minuten later opnieuw niet langs de doelman kreeg. Na ruim een uur spelen had Aston Villa, waar Anwar El Ghazi in de basis stond, uitzicht op de 1-3, maar Lloris liet zich niet voor een tweede keer door Watkins passeren. Dertien minuten voor tijd, toen Bergwijn als was vervangen door Gareth Bale, haalde Martinez nog een inzet van Harry Kane uit de korte hoek. Tottenham speelt op de slotdag uit bij Leicester City, dat juist nog in de race is voor deelname aan de Champions League.

Everton - Wolverhampton Wanderers 1-0

De teams van Carlo Ancelotti en Nuno Espirito Santo konden in de eerste helft amper kansen creëren en het grootste gevaar ontstond dan ook uit dode spelmomenten. Het bezoek was gevaarlijk via Morgan Gibbs-White en Adama Traoré, beiden na een afgeslagen bal na een hoekschop, terwijl Everton een grote kans kreeg via Richarlison. De inzet van de Braziliaan van dichtbij werd echter van richting veranderd.

Richarlison had drie minuten na rust meer geluk in de afronding. Na een hoekschop van Gylfi Sigurdsson vanaf de rechterkant klom de Braziliaan hoger in de lucht dan Willy Boly en mikte hij de bal keurig in de linkerhoek: 1-0. Wolverhampton Wanderers, waar Ki-Jana Hoever op de bank bleef, deed zijn best om de derde nederlaag in de laatste vijf competitieduels te voorkomen, maar the Toffees gaven de voorsprong niet meer uit handen. Everton sluit het Premier League-seizoen zondag af met een uitwedstrijd tegen Manchester City.

Newcastle United - Sheffield United 1-0

Joe Willock schreef met een rake kopbal in de extra tijd, na een pass van Jacob Murphy, geschiedenis in de Premier League: nog nooit was zo’n jonge voetballer (21 jaar en 272 dagen) in staat geweest om in zes opeenvolgende competitieduels trefzeker te zijn. Dat was ook de winnende treffer in een wedstrijd waar voor beide teams alleen nog de eer op het spel stond. David McGoldrick raakte dertien minuten voor het einde nog wel de lat. Newcastle sluit het seizoen zondag af bij Fulham en hekkensluiter Sheffield United zal dezelfde dag er alles aan om het seizoen thuis ten koste van Burnley positief af te sluiten.

Een nederlaag zou echter het dertigste competitieverlies voor Sheffield United betekenen, een ongekend record. The Blades delen het recordaantal van 29 nederlagen nu nog met Derby County (2007/08), Sunderland (2005/06) en Ipswich Town (1994/95).