Shaw gaat stadionverbod Man United-fan aanvechten na ‘bekogeling’

Woensdag, 19 mei 2021 om 15:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:10

Luke Shaw gaat het stadionverbod van een fan van Manchester United aanvechten, zo heeft hij dinsdagnacht in een reactie op Twitter laten weten. De desbetreffende fan gooide dinsdagavond in de wedstrijd tegen Fulham (1-1) een sjaal naar het hoofd van de verdediger van United, werd in de kraag gevat en kreeg een stadionverbod van drie jaar, maar hoeft mogelijk niet te brommen. Shaw heeft via Twitter contact gehad met de supporter en laten weten dat hij zich gaat inzetten om de straf terug te draaien of te verminderen.

Het duel tussen United en Fulham was ruim een kwartier onderweg toen Shaw zich naar de cornervlag begaf voor een hoekschop. Eenmaal aangekomen kreeg hij van een supporter een groen-gele sjaal naar zijn hoofd geslingerd. "Ik gooide de sjaal met de beste bedoelingen", verklaarde Shaun Logan zijn actie op Twitter. "Er zat niks agressiefs achter. De steward vertelde mij dat ik een stadionverbod van drie jaar zou krijgen, terwijl ik alles heb betaald voor de wedstrijd in Gdánsk volgende week (finale Europa League tegen Villarreal, red.). Dit lijkt het einde voor mij. Het was een vredig gebaar dat uit zijn context is getrokken. Luke Shaw lachte."

Shaw kreeg hoogte van de discussie die op het medium gaande was en liet na de wedstrijd van zich horen. "Ik begrijp het volkomen", schrijft de linksback in een reactie op bovenstaande woorden van Logan. "Het was de eerste wedstrijd met fans op Old Trafford en de emoties waren hoog. Ik weet dat er geen kwade bedoeling in zat. Ik zal mijn best doen om iemand te spreken en het uit te zoeken." De wedstrijd tegen Fulham betekende voor de fans van United dat ze voor het eerst sinds een jaar weer welkom waren op Old Trafford voor een wedstrijd in de Premier League. De 10.000 supporters zagen Edinson Cavani op fabelachtige wijze voor de openingstreffer tekenen, waarna Joe Bryan een kwartier voor tijd raak kopte voor de gelijkmaker.

I understand completely, first match back at old Trafford , emotions are high. I know there was nothing aggressive towards what you did. I will try my best to speak with someone and sort it out ???? — Luke Shaw (@LukeShaw23) May 18, 2021

De actie van Shaw krijgt veel bijval op Twitter, waaronder van de hoofdrolspeler zelf. "Bedankt Luke, dit betekent veel voor mij. Hopelijk tot ziens in Gdánsk. Een ander schrijft: "Luke Shaw doet meer voor een fan dan de Glazers in zestien jaar hebben gedaan. Welke eigenaren leggen een supporter nou een stadionverbod op voor een onschuldig vergrijp? Supporters van United zijn het levensbloed van de club." De meeste lof gaat uit naar de actie van Shaw. "Dit is waarom we van je houden, Luke. Grote klasse!"