NEC haalt flink uit en neemt eerste horde op weg naar Eredivisie

Zaterdag, 15 mei 2021 om 22:48 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:10

NEC heeft zich relatief eenvoudig voor de halve finale van de Keuken Kampioen Play-offs geplaatst. Het team van trainer Rogier Meijer was zaterdag een maatje te groot voor Almere City FC, dat het reguliere seizoen met een recordaantal punten van 75 als derde had afgesloten en daarin nota bene tweemaal van de Nijmegenaren had gewonnen: 0-4. NEC, dat juist als achtste was geëindigd, speelt komende donderdag in eigen huis tegen Roda JC Kerkrade. Het team van Jurgen Streppel zegevierde eerder op de dag met 2-3 over De Graafschap.

Het was Almere City dat als eerste het doel vond via Thomas Verheydt, maar een handsbal voorafgaand aan het doelpunt zorgde ervoor dat het feestje niet doorging. De thuisploeg was de bovenliggende partij: een inzet van Daniël Breedijk richting de verre hoek was een prooi voor Mattijs Branderhorst en de doelman van NEC voorkwam met zijn vingertoppen, en met hulp van de kruising, dat een vrije trap van Ryan Koolwijk de 1-0 betekende.

???????? ???? ????????????! In de eerste helft slaat NEC twee keer toe tegen Almere City, de openingstreffer werd op knappe wijze gemaakt door Okita ?? pic.twitter.com/d0sKaNDcCa — ESPN NL (@ESPNnl) May 15, 2021

Almere City kwam luttele minuten later goed weg toen Tim Receveur wel heel opzichtig vasthield in het strafschopgebied. Doelman Michael Woud raadde echter de intenties van Jordy Bruijn vanaf elf meter. In de laatste negen minuten voor rust legde NEC alsnog de basis voor het succes. Steve Tunga zag er niet best uit bij een lange pass, waarna Jonathan Okita vanaf de linkerkant naar binnen ging en de bal met rechts in de korte hoek schoot: 0-1.

Drie minuten later kreeg NEC opnieuw een strafschop. Verheydt werkte Rens van Eijden naar de grond en Kevin Blom wees voor de tweede keer naar de stip. Bruijn nam ondanks zijn eerdere misser opnieuw de strafschop en had dit keer geen moeite om Woud te passeren: 0-2. Branderhorst voorkwam vlak voor rust nog een aansluitingstreffer door een vrije trap van Ilias Alhaft uit de verre hoek te halen.

?? Het is chaos achterin bij Almere City! Keeper Woud tikt de bal in de voeten van Okita, die het vierde doelpunt voor NEC maakt. #almnec pic.twitter.com/h2WgWSUcxr — ESPN NL (@ESPNnl) May 15, 2021

Almere City slaagde er na rust totaal niet in om een vuist te maken, waardoor NEC comfortabel op de voorsprong kon leunen en in de laatste twintig minuten ook nog eens verder uitliep. Woud liet eerst een hoge bal los en vervolgens schoof Javier Vet het leer na een lage voorzet van Cas Odenthal vanaf rechts tegen de touwen: 0-3. Vijf minuten later sloeg Woud een hoge bal zomaar in de voeten van Okita, die simpel zijn tweede kon maken: 0-4.