Arjen Robben komt niet in actie in laatste competitieduel van FC Groningen

Vrijdag, 14 mei 2021 om 19:29 • Jeroen van Poppel

Arjen Robben laat het laatste reguliere Eredivisie-duel van FC Groningen zondag uit bij PEC Zwolle schieten. De 37-jarige vleugelspits krijgt rust om zich optimaal voor te bereiden op de play-offs om een voorrondeticket voor de Conference League.

Robben vertolkte zondag op bezoek bij FC Emmen (0-4) nog een glansrol, door in 79 minuten twee assists te verzorgen. Donderdag tegen AZ (0-0) kwam de ervaren aanvaller slechts acht minuten binnen de lijnen. Robben klaagde toen al over het drukke schema. "We spelen nu aan het eind van de competitie een midweekse wedstrijd. Zondag moeten we weer en woensdag spelen we in de play-offs. Mochten we die winnen, dan moeten we zaterdag weer", zei hij.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gezien het naderende EK en de late start van de competitie is er weinig tijd om de play-offs te spelen. Volgens Robben is er te weinig aandacht voor de belasting van de spelers. "Het is een beetje typerend dat er andere belangen groter zijn dan de belangen van de spelers. Ik vind het jammer dat er weinig rust tussen de wedstrijden zit. Volgens mij had er hier en daar wel een dagje bij gekund. Nu gaat het allemaal wel heel snel achter elkaar."

FC Groningen is al verzekerd van deelname aan de play-offs, maar zou in de laatste competitiewedstrijd tegen PEC nog over FC Utrecht heen kunnen stijgen naar de zesde plek. De achterstand op de Domstedelingen, die zelf thuis tegen PSV spelen, bedraagt twee punten. FC Groningen en FC Utrecht spelen woensdag hoe dan ook de halve finale van de play-offs tegen elkaar, want die gaat tussen de nummer zes en zeven van de Eredivisie. Daarna volgt de finale tegen de winnaar van de halve finale tussen nummer vijf Feyenoord en de nummer acht. Om die laatste plek vechten Sparta Rotterdam, Heracles Almelo en Fortuna Sittard nog.