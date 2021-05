Ihattaren en Stengs maken deel uit van voorselectie Jong Oranje

Vrijdag, 14 mei 2021 om 13:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:27

De voorlopige EK-selectie van Jong Oranje voor de knock-outfase in Hongarije en Slovenië is bekendgemaakt. Bondscoach Erwin van de Looi heeft 31 spelers geselecteerd; op vrijdag 21 mei zal hij de selectie inkrimpen tot 23 namen. Oranje speelt op maandag 31 mei de kwartfinale van het EK tegen Jong Frankrijk. De ploeg plaatste zich in een EK-groep met Roemenië, Duitsland en Hongarije als groepshoofd voor de kwartfinale van het EK.

Omdat het toernooi werd opgedeeld in twee delen, heeft Van de Looi een nieuwe groep samengesteld. Een opvallende naam is die van Mohamed Ihattaren. De aanvallende middenvelder was er tijdens de groepsfase niet bij, maar is nu wel opgenomen voor de knock-outfase. Hetzelfde geldt voor Devyne Rensch van Ajax en Tahith Chong van Club Brugge. Azor Matusiwa miste het eerste deel van het EK vanwege een blessure, maar is nu weer fit en is opgenomen.

Cody Gakpo, Teun Koopmeiners en Jurriën Timber waren er tijdens de groepsfase van het EK wel bij, maar ontbreken omdat ze zijn opgenomen in de voorselectie van het 'grote' Oranje. Calvin Stengs bewandelt juist de omgekeerde route. De aanvaller van AZ behoorde niet tot het keurkorps van Frank de Boer en daalt nu af naar Jong Oranje. Als de ploeg van Van de Looi de kwartfinale van Frankrijk weet te winnen, wacht tegen de winnaar van het duel tussen Denemarken en Duitsland. In een eventuele finale zijn Spanje, Kroatië, Portugal of Italië de mogelijke tegenstanders.

De volledige voorselectie:

Doel: Maarten Paes (FC Utrecht), Justin Bijlow (Feyenoord), Jan Hoekstra (Roda JC), Thijmen Nijhuis (FC Utrecht), Kjell Scherpen (Ajax)

Verdediging: Devyne Rensch (Ajax), Perr Schuurs (Ajax), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Tyrell Malacia (Feyenoord), Mats Knoester (Heracles Almelo), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC), Sven Botman (Lille OSC), Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Jordan Teze (PSV), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Danilho Doekhi (Vitesse)

Middenveld: Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Dani de Wit (AZ), Noa Lang (Club Brugge), Azor Matusiwa (FC Groningen), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Mohamed Ihattaren (PSV), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Ludovit Reis (VfL Osnabrück)

Aanval: Brian Brobbey (Ajax), Calvin Stengs (AZ), Myron Boadu (AZ), Tahith Chong (Club Brugge), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Justin Kluivert (RB Leipzig), Kaj Sierhuis (Stade Reims).