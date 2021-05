‘Laporte kan lokroep niet weerstaan en ziet EK-droom in vervulling gaan’

Dinsdag, 11 mei 2021 om 16:30 • Rian Rosendaal

Aymeric Laporte is op de radar verschenen van Luis Enrique, zo onthult Marca dinsdag. De bondscoach van Spanje heeft enige tijd geleden namelijk een verzoek ingediend om Aymeric Laporte speelgerechtigd te krijgen voor de nationale ploeg van Spanje. De centrumverdediger van Manchester City is geboren en getogen in Frankrijk, maar kwam tot dusver nooit uit voor les Bleus. Laporte heeft Baskische voorouders, waardoor hij in aanmerking komt voor een interlandloopbaan bij Spanje.

Laporte werd in 2016 en 2017 wel een paar keer opgeroepen voor de Franse nationale ploeg, maar speeltijd voor de regerend wereldkampioen bleef destijds uit. Luis Enrique wil met het oog op het naderende EK spijkers met koppen slaan en voorkomen dat de mandekker van the Citizens alsnog zijn debuut maakt in het Franse elftal. Volgens Marca staat Laporte, in het bezit van een Frans en een Spaans paspoort, niet onwelwillend tegenover het idee om over te stappen naar de formatie van Luis Enrique. Het papierwerk moet vóór 21 mei worden afgerond, omdat op die datum de EK-selectie van Spanje naar buiten wordt gebracht.

De Spaanse voetbalbond is optimistisch gestemd en wacht op groen licht van de FIFA. Marca meldt dat de goedkeuring van de wereldvoetbalbond nog slechts een formaliteit is. en dat de overstap van Laporte naar Spanje woensdag officieel zal worden gemaakt. Het is in dat geval haast zeker dat de 26-jarige verdediger met Spanje naar het EK gaat. De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft namelijk al te kennen gegeven dat Laporte niet voorkomt in zijn plannen.

Laporte kwam in 2010 in de jeugdopleiding terecht van Athletic Club en verliet de Basken acht jaar later met 222 wedstrijden achter zijn naam. Bijna drie jaar geleden besloot Manchester City om 65 miljoen euro voor hem neer te leggen. Laporte is onder manager Josep Guardiola niet onomstreden, al had hij zaterdag nog wel een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen Chelsea (1-2). Bij Spanje krijgt hij te maken met de concurrentie van onder meer Sergio Ramos, Eric García, Pau Torres en Iñigo Martínez.