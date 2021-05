Burgemeester Halsema uit medeleven tijdens telefoongesprek met Zahavi

Dinsdag, 11 mei 2021 om 10:27 • Yanick Vos

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft gebeld met Eran Zahavi om namens de stad haar medeleven te uiten naar aanleiding van de woningoverval afgelopen zondag. Terwijl de PSV-spits onderweg was naar Tilburg voor de wedstrijd tegen Willem II, werden zijn vrouw en kinderen thuis in Amsterdam overvallen.

“Ik heb vanavond gebeld met de familie Zahavi”, laat Halsema weten op Instagram. “Zij zijn slachtoffer van een brute en gruwelijke overval. Onze stad moet juist een veilig en fijn thuis zijn voor internationals als Eran en mevrouw Zahavi en hun kinderen. Het is gruwelijk als criminelen hen hiervan beroven. Politie en justitie doen vol op onderzoek. Namens de stad heb ik mijn medeleven geuit.”

De Telegraaf beschreef in een uitgebreide reconstructie wat er zich zondag afspeelde in het huis van de familie Zahavi. Als Shay Zahavi, de vrouw van de spits van PSV, zondagmiddag de voordeur opent, stormt de eerste overvaller direct naar binnen. Hij overmeestert de Israëlische en dan betreedt ook een tweede overvaller de villa. Ook de drie jonge kinderen worden betrokken in de overval. Zij worden samen met hun moeder vastgetapet. De overvallers zijn verbaal en fysiek zeer gewelddadig. Ze willen geld en sieraden zien. Als het ze niet snel genoeg gaat besluiten ze de schaar in het haar van Shay te zetten.

De overvallers waanden zich totaal veilig in de villa van Zahavi. "Ze namen alle tijd", zegt een bron tegenover de krant. "Een inbreker slaat zijn slag binnen een paar minuten omdat hij bang is te worden ontdekt. Deze twee overvallers voelden zich veilig in huis en wekten geen moment de indruk haast te hebben." Snel nadat de indringers hun buit hadden verzameld en waren vertrokken wist de vrouw van Zahavi zich te bevrijden. De politie was snel ter plaatse en startte direct een groot onderzoek.