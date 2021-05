Advocaat kiest weer voor Bozenik; Mazraoui keert terug bij Ajax

Zondag, 9 mei 2021 om 13:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:39

Dick Advocaat en Erik ten Hag hebben de opstellingen van Feyenoord en Ajax bekendgemaakt voor De Klassieker van zondagmiddag in De Kuip. Bij de thuisclub ontbreken aanvoerder Steven Berghuis en Jens Toornstra vanwege schorsingen. Bryan Linssen viel tegen ADO Den Haag nog geblesseerd uit vorige week, maar hij is fit genoeg voor het bezoek van Ajax. Bij de kampioen uit Amsterdam staan louter vertrouwde namen op het wedstrijdformulier. Trainer Erik ten Hag moet Nicolás Tagliafico wegens een schorsing, waardoor Devyne Rensch naar de linkerkant verhuist. Noussair Mazraoui start hierdoor als rechtsback.

Bij Feyenoord heeft Justin Bijlow te maken met vertrouwde namen voor zich: Lutsharel Geertruida, Eric Botteghin, Marcos Senesi en Tyrell Malacia. De geschorste Toornstra wordt op het middenveld vervangen door João Carlos Teixeira. Leroy Fer en Orkun Kökçü maken de middenlinie van de Rotterdamse club compleet. De weer geheel fitte Linssen moet voorin samen met Luis Sinisterra zorgen voor de aanvoer richting Robert Bozenik. Mark Diemers en Ridgeciano Haps beginnen op de bank. Advocaat kan voor aanvullende impulsen zorgen door Lucas Pratto en Nicolai Jörgensen in te brengen.

Bij Ajax is Rensch dus de tijdelijke vervanger van de geschorste Tagliafico. Mazraoui mag zich hierdoor bewijzen tegenover Ten Hag op de rechtsbackpositie. De coach van de kampioen vindt het verder niet nodig om zijn elftal grondig te wijzigen voor de ontmoeting met Feyenoord. De verdediging wordt compleet gemaakt door Jurriën Timber en Lisandro Martínez. Op het middenveld krijgt Davy Klaassen assistentie van Ryan Gravenberch en Edson Álvarez. In de voorste linie moeten Antony, Sébastien Haller en Dusan Tadic voor het gevaar zorgen. David Neres zit hierdoor wederom op de bank, net als onder meer Oussama Idrissi, Mohammed Kudus en Brian Brobbey.

Ajax wist in januari met 1-0 te winnen van Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA, met het winnende doelpunt van Gravenberch in de 22ste minuut. De formatie van Ten Hag speelt na de clash met Ajax nog tweemaal in de Eredivisie: tegen VVV-Venlo (13 mei) en Vitesse (16 mei). Feyenoord speelt op diezelfde dagen uit tegen Heracles Almelo en thuis tegen RKC Waalwijk.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Texeira, Kökçü; Linssen, Bozenik, Sinisterra

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Martinez, Rensch; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Haller en Tadic.