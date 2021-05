Ajax-verdediger imponeert: 'Zo'n complete speler, een vulkaan die uitbarst'

Zondag, 9 mei 2021 om 11:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:12

Peter van der Veen is niet verrast door de ontwikkeling die Devyne Rensch op dit moment doormaakt bij Ajax. De voormalig jeugdtrainer van de Amsterdamse club werkte nauw samen met de talenten die dit seizoen zijn doorgebroken bij Ajax en staat er niet van te kijken dat onder meer Rensch, Ryan Gravenberch en Jurriën Timber dit seizoen een basisplek hebben veroverd onder trainer Erik ten Hag. Ook over de ontwikkeling van de vertrekkende Brian Brobbey, die komende zomer naar RB Leipzig verkast, maakt Van der Veen zich geen moment druk.

Van der Veen werkte de afgelopen vijf jaar als jeugdtrainer bij de KNVB, waar hij als bondscoach verschillende lichtingen onder zijn hoede had. Zo leidde hij afgelopen zomer Oranje Onder-17 op overtuigende wijze naar de Europese titel. Daarvoor al had hij zijn sporen verdiend als jeugdtrainer bij Ajax, waar hij meteen overtuigd was van de kwaliteiten van Rensch. "Je zag vanaf het begin dat hij heel goed was", vertelt Van der Veen tegenover de NOS. "Zijn onverstoorbaarheid, hij heeft weinig overtredingen nodig om zijn man uit de wedstrijd te spelen. Bovendien is hij kopsterk, tweebenig, en heeft hij het lef om in te dribbelen. Hij is zo'n complete speler. Rensch is een vulkaan die uitbarst. Hopelijk was dit nog maar een sputtertje en barst hij nog verder uit."

Ook met Gravenberch werkte Van der Veen nauw samen. "Ryan wist het in de jeugd vaak beter", vertelt Van der Veen. "Althans, dat dacht hij. Hij was het er natuurlijk niet mee eens en liet dan weleens zijn schouders hangen. Later sprak ik hem en dan vertelt hij dat hij de boodschap inmiddels heeft begrepen. Mooie gesprekken zijn dat." Zo had Van der Veen ook vaak contact met de school waarop Gravenberch destijds zat. "Als hij daar zijn best niet deed, mocht hij ook niet trainen. Dat sprak je af met school en zijn moeder. Dat is discipline die er ook bij hoort. Hij moest van Erik ten Hag aan zijn omschakeling werken en je ziet dat hij dat oppakt. Hij deed altijd al werkelijk iets met feedback van trainers."

Van der Veen, die tussen 2012 en 2016 verschillende jeugdteams onder zijn hoede had bij Ajax, kan niet ontkennen dat hij het spijtig vindt dat Brobbey deze zomer vertrekt bij Ajax. "We hoopten allemaal bij Ajax dat we de nieuwe Patrick Kluivert zouden opleiden. Daar hebben we hard aan gewerkt, Brian zelf ook", aldus Van der Veen. "Het is dan vooral de teleurstelling bij de mensen dat ze horen dat Brian weg gaat", doelt Van der Veen op de momenten dat Brobbey door het Ajax-publiek werd uitgefloten. "Ik heb er vertrouwen in dat Brian boven komt drijven, gezien ook zijn onverstoorbaarheid en kwaliteiten als spits."