Leicester City wordt verrassend geklopt en zet CL-ticket serieus op het spel

Vrijdag, 7 mei 2021 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:54

Leicester City is vrijdagavond onderuitgegaan in de Premier League. De ploeg van Brendan Rodgers liep in de val van het vlijmscherp counterende Newcastle United, dat vier doelpunten achter elkaar maakte. Leicester deed nog wel wat terug, maar het bleek niet voldoende voor de punten: 2-4. The Foxes blijven staan op de derde plek, maar moeten langzaamaan vrezen voor hun Champions League-ticket. Leicester speelt in de laatste duels nog tegen Manchester United, Chelsea en Tottenham Hotspur. Newcastle stijgt door de zege naar de dertiende plek en mag zich veilig rekenen.

Hoewel Leicester in de eerste zes minuten twee keer gevaarlijk werd, moest de thuisploeg daarna vooral kansen toestaan aan Newcastle. Een kopbal van Federico Fernández ging net naast, terwijl doelman Kasper Schmeichel voorkwam dat de doorgebroken Callum Wilson breed kon spelen op Allan Saint-Maximin. Een grote fout van Leicester-verdediger Caglar Söyüncü, die zich de bal achterin liet ontfutselen door Joseph Willock, leverde Newcastle vervolgens de voorsprong op. Willock kon doorlopen en stuurde de bal rustig langs Schmeichel: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De problemen voor Leicester werden verdubbeld toen Paul Dummett in de 33ste minuut raak kopte uit een hoekschop van Matt Ritchie: 0-2. Jamie Vardy was op slag van rust dichtbij de aansluitingstreffer, maar de lob van de spits van Leicester werd gekeerd. The Foxes zochten in de tweede helft naar openingen, maar kregen in de counter het deksel op de neus. Timothy Castagne dacht een dieptebal te onderscheppen maar raakte die te slap, waardoor Wilson vrij op Schmeichel af kon. De spits van Newcastle ging na een kapbeweging om de Deen heen: 0-3.

Het werd nog erger voor Leicester, toen Wilson negen minuten later een goede steekbal van Matt Ritchie controleerde. De aanvaller schoot in eerste instantie op de paal en tikte de bal in de rebound uit een lastige hoek knap binnen: 0-4. Leicester gaf niet op en deed snel wat terug. Vardy legde de bal breed op Marc Albrighton, die vanbinnen het strafschopgebied hard de kruising vond: 1-4. Kelechi Iheanacho maakte de stand nog wat dragelijker, door vanaf rechts naar binnen te kappen en de bal laag in de korte hoek te schuiven: 2-4. Doelman Martin Dúbravka voorkwam vervolgens dat Ayoze Pérez de spanning nóg verder zou vergroten.