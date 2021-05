BILD: Borussia Dortmund identificeert opvolger van Sancho in Eredivisie

Donderdag, 6 mei 2021 om 16:06 • Chris Meijer • Laatste update: 16:38

Als Jadon Sancho komende zomer vertrekt bij Borussia Dortmund, richt de Duitse clubs zijn vizier op Noni Madueke. BILD weet te melden dat de negentienjarige vleugelaanvaller van PSV de opvolger van Sancho moet worden. Madueke werd eerder deze maand al nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek uit Eindhoven, daar ‘verschillende Europese topclubs’ hem in het vizier zouden hebben.

Goal meldde donderdag dat Borussia Dortmund de vraagprijs voor Sancho naar beneden heeft bijgesteld. Vorig seizoen verlangden die Borussen nog 120 miljoen euro voor de 21-jarige vleugelaanvaller, maar die vraagprijs is nu bijgesteld naar 90 miljoen euro. De Engelsman mag 'onder bepaalde condities' zijn opties op transfergebied verkennen, zo stelt Goal. Chelsea wordt de afgelopen weken genoemd als mogelijke gegadigde, terwijl in een eerder stadium ook Manchester United, Liverpool en Manchester City belangstelling zouden hebben getoond.

Mocht Sancho komende zomer inderdaad vertrekken, gaat Borussia Dortmund zich dus bij PSV melden voor Madueke. Het Eindhovens Dagblad en Voetbal International meldden recent dat ‘bijna de complete Europese top’ achter Madueke aan zit. Vanuit Engeland werden eerder RB Leipzig, AC Milan, Leicester City, Bayern München, Leeds United en Crystal Palace als gegadigden genoemd. Leicester City zou zelfs al bereid zijn om twintig miljoen euro neer te leggen voor Madueke.

BILD noemt daarentegen een vraagprijs van vijftien miljoen euro voor het nog tot medio 2024 lopende contract van Madueke. PSV haalde Madueke bijna drie jaar geleden transfervrij weg uit de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur, waar hij op dat moment vier jaar had gespeeld. The Spurs kaapten hem op hun beurt weg uit de academie van Crystal Palace, waar Madueke dus naar verluidt zou kunnen terugkeren. Madueke maakte vorig seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van PSV en kwam voorlopig tot 34 optredens, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 8 assists. De aanvaller verdiende tevens een plaats in de EK-selectie van Jong Engeland, dat in maart overigens in de groepsfase werd geëlimineerd.