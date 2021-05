Dortmund brengt vraagprijs Sancho met tientallen miljoenen naar beneden

Donderdag, 6 mei 2021 om 13:37 • Rian Rosendaal

Borussia Dortmund heeft de vraagprijs voor Jadon Sancho naar beneden bijgesteld, zo weet Goal donderdag te onthullen. Voor de 21-jarige vleugelaanvaller moet in de nieuwe situatie minimaal negentig miljoen euro worden neergelegd. Vorig jaar lag het transferbedrag van Sancho nog op 120 miljoen euro. De Engelsman mag 'onder bepaalde condities' zijn opties op transfergebied verkennen, zo klinkt het vanuit Duitsland.

Mochten belangstellende clubs voldoen aan de eisen die de Dortmund-leiding stelt, dan staat normaal gesproken niets een vertrek van Sancho in de weg. Sportief directeur Michael Zorc sprak eerder deze week in een onderhoud met de ARD over een gentleman's agreement met de jonge buitenspeler uit Engeland. "Die afspraak was er vorig jaar al, dat Jadon onder bepaalde voorwaarden mag vertrekken bij Dortmund. Hij is al een paar jaar bij deze club (sinds 2017, red.). Een dergelijk herenakkoord is er overigens niet met Erling Braut Haaland", zo benadrukt Zorc.

Sancho werd vorig jaar in verband gebracht met Manchester United, dat destijds echter weigerde om te voldoen aan de vraagprijs van 120 miljoen euro. Ook Liverpool, Chelsea en zijn oude werkgever Manchester City zijn reeds naar voren geschoven in verschillende Engelse media. Gezien de coronacrisis en de gevolgen daarvan op financieel gebied is het afwachten of de clubs uit de Premier League bereid zijn om een bod van minstens 90 miljoen euro neer te leggen in Dortmund. Liverpool bijvoorbeeld wil eerst spelers verkopen, voordat er kan worden gedacht aan het aantrekken van Sancho.

Volgens Goal hebben de mindere prestaties van Sancho in de afgelopen periode te maken met het laten zakken van de vraagprijs door Dortmund. Desondanks kwam de flankspeler in 23 duels in de Bundesliga tot 6 doelpunten en 11 assists. Daarnaast denkt men vanwege de coronacrisis niet langer vast te kunnen houden aan de oorspronkelijke 120 miljoen euro. Een verkoop van Sancho, en eventueel ook Haaland, kan in een stroomversnelling raken als Dortmund zich niet plaatst voor de Champions League. Met nog drie duels voor de boeg staat BVB één punt achter nummer vier Eintracht Frankfurt.