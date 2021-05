Oussama Tannane gul na verrassing: ‘Ik mag dit eigenlijk niet doen’

Donderdag, 6 mei 2021

In het programma New Moun doet Voetbalzone-presentator Mounir Boualin voor het eerst mee met de Ramadan. Naast het deelnemen aan de heilige vastenmaand, gaat hij ook op bezoek bij bekende gezichten uit de voetballerij die ook tussen zonsopkomst en zonsondergang niets eten, maar wel sportief moeten presteren. In de tweede aflevering van de serie ontmoet hij Zakaria Aboukhlal, terwijl hij ook een samen met topkok Mounir Toub bereide maaltijd langsbrengt bij de vastende Idrissa Touré en Oussama Tannane.

Door Mounir Boualin & Thijs Verhaar

Hoe je als verguisde voetballer soms in een klap toch de held van de fans kunt worden, ondervond Idrissa Touré toen hij zaterdag kort voor tijd de winnende treffer binnenkopte tegen PEC Zwolle (2-1). Dankzij zijn eerste goal in zeventien wedstrijden lijkt Vitesse met een voorsprong van vijf punten op Feyenoord met nog drie speelrondes te gaan zo goed als zeker van de vierde plaats op de eindrangschikking, dus was de huurling van Juventus in een opperbest humeur toen hij de pers te woord mocht staan. En die blijdschap werd nog groter toen hij dozen vol met tortilla’s, gemarineerde komkommers en andere lekkernijen kreeg uitgedeeld om zijn lege maag mee te vullen. "Arabic specialties? Nice!"

De 23-jarige Duitser met Guineese roots doet dit jaar in Arnhem met een aantal ploeggenoten mee aan de ramadan en nam net zijn eerste hapje van de dag toen hij vier minuten voor het einde mocht invallen. “Ik nam mijn iftar-maaltijd op de bank, kwam erin en scoorde ook nog, dus ik voel me gezegend. God is great, my friend. Really great”, zegt hij in het Engels en met een stralende glimlach. Touré heeft het lastig in de Eredivisie, maar op dit moment is hij eindelijk het mannetje door zijn winnende goal. “En de Ramadan gaat ook goed. We doen het met een groepje bij Vitesse. Met Tannane bijvoorbeeld. Hij speelt altijd negentig minuten en gaf ook nog de voorzet waaruit ik scoorde.”

Inderdaad is Tannane bezig aan een uitstekend seizoen. De middenvelder geldt mede dankzij zijn zeven goals en zeven assists in de huidige jaargang als een sterkhouder van zijn ploeg en zijn prestaties lijden naar eigen zeggen niet onder de beproevingen van de vastenmaand. “Ik denk dat het een mentaal iets is. Zelf vast ik al sinds mijn dertiende, dus dan raak je eraan gewend”, meent Tannane, die direct zijn wedstrijdshirt meegeeft als dank voor de aangeboden maaltijd. “Ik mag het eigenlijk niet doen, maar bedankt! Moge Allah jullie rijkelijk belonen voor jullie gift. Ik ga er heerlijk van genieten.”

Presentator Mounir Boualin maakt eten klaar met chefkok Mounir Toub voor vastende Eredivisie-spelers.

Ook AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal is deze maand druk met de ramadan. Hij moet ieder jaar weer even twee dagen wennen aan het andere eetritme en daarna gaat het hem goed af. “Natuurlijk heb je wel dorst na de training, maar ik vind het minder zwaar dan vroeger.” Als dertienjarige was de uitdaging voor hem echter alleen maar niet eten en niet drinken, terwijl er nu door de sport veel meer bij komt kijken. “Puur omdat je met van alles bezig bent.” Hij is dit seizoen vast aangehaakt bij het eerste elftal, maar krijgt de speelminuten bepaald niet cadeau in de Alkmaarse voorhoede. Zodoende speelde hij nog niet tijdens de ramadan.

Hij kan zich echter geen enkele tegenslag in het leven voorstellen die hem doet twijfelen aan zijn geloof. “Ik geloof dat alles met een reden gebeurt en zie tegenslagen als een test voor mezelf hoe ergens mee om te gaan. De basis van mijn geloof raak ik nooit kwijt.” Aboukhlal vindt het een fijn idee dat hij meer over de vastenmaand en zijn geloofsovertuigingen kan vertellen. “Ik vind het mooi dat jij nu meedoet. Je moet gewoon kijken hoe je het zelf beleeft, wat je erbij voelt en ook de achterliggende gedachten onderzoeken. Daarnaast is het goed om de koran te reciteren, naar de moskee te gaan en veel met islamitische vrienden te zijn. Zij kunnen je het beste helpen”, geeft hij mee als tip.

Mounir Boualin in gesprek met vleugelaanvaller Zakaria Aboukhlal van AZ.

Maar wat nu als Mounir ondanks zijn kennismaking met de ramadan en de Islam zich toch beter blijft voelen bij zijn Nederlandse achtergrond en opvoeding? Zorgt dat dan dat Aboukhlal anders naar hem gaat kijken? “Dan zou ik zeker een raar beeld van je krijgen! Nee, grapje. Wij moeten elk geloof respecteren en accepteren. Ik zou het alleen zonde vinden. Ik denk dat je het heel mooi gaat vinden als je je echt gaat verdiepen en dingen gaat vinden. Dan kan ik me niet voorstellen dat je niet doorpakt.”