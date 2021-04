‘Ik vind persoonlijk dat je geen grappen mag maken over het geloof’

In het programma New Moun doet Voetbalzone-presentator Mounir Boualin voor het eerst mee met de Ramadan. Naast het deelnemen aan de heilige vastenmaand, gaat hij ook op bezoek bij bekende gezichten uit de voetballerij die ook tussen zonsopkomst en zonsondergang niets eten, maar wel sportief moeten presteren. In de eerste aflevering van de serie ontmoet hij Mounir El Allouchi. Hij is dit seizoen met zijn 25 goals en assists de meest waardevolle speler van NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie.

“Ik geloof dat alles voorbestemd is, dus ook mijn goal. Het is wel heel bijzonder dat ik precies scoorde toen de zon onder ging.” De ramadan is net begonnen als El Allouchi op vrijdag 16 april op fraaie wijze scoort in het uitduel tegen Roda JC Kerkrade (3-3). Direct na het maken van de tweede Bredase treffer kan hij naar de zijlijn voor een hapje eten. Het is zijn eerste kleine maaltijd na negentien uur zonder eten en drinken. “Vooral het gebrek aan vocht is lastig voor mij”, geeft hij toe. “Ik weet niet of dat voor anderen ook geldt, maar met het niet eten heb ik niet zoveel moeite. Alleen tijdens de busreis had ik even honger, maar verder denk ik er niet aan.”

Toch is het lastig om op topniveau te presteren als je moet vasten voor je geloof. Direct na het duel ploft El Allouchi dan ook uitgeput op de grond. Hij heeft zich goed gehouden, was met zijn doelpunt van waarde, bleef tot het einde voluit sprinten en had nog twee kansen om nog een tweede treffer te maken. “Fysiek ging het prima”, stelt hij, terwijl hij dankbaar op een aangeboden dadel kauwt. “Natuurlijk ga je na tachtig minuten wel kramp voelen omdat je vocht mist, maar het is voor dertig of veertig procent mentaal. Niet aan denken en doorvoetballen. Het hoort er nu eenmaal bij en gelukkig krijg ik daar ook de ruimte voor bij NAC.”

El Allouchi roemt daarbij vooral trainer Maurice Steijn. “Hij heeft in Dubai gewerkt (bij Al-Wahda, red.) en weet dus hoe het voor mij werkt. Toen we laatst met de hele selectie gingen eten, zei hij bijvoorbeeld nog tegen mij dat ik gewoon in de auto mocht wachten of een rondje kon gaan lopen. Dat is echt top van hem.” Ook krijgt de creatieveling gedurende het hele jaar alle gelegenheid om zijn geloofsrituelen uit te oefenen. “Dat geeft mij vertrouwen en een goed gevoel. Natuurlijk moet ik me op mijn beurt ook aanpassen aan NAC. Dat is normaal. Maar ik krijg wel ruimte om te bidden en te doen wat belangrijk is voor mij.”

Zijn goal viert hij dan ook op zijn knieën. “Een christen slaat een kruisje en ik maak een buiging voor God”, verklaart hij zijn eigen ritueel. Door de open houding van NAC voelt zich vrij om dat te doen, maar hij weet ook dat niet iedereen in Nederland zijn idealen steunt. “Het stoort mij vooral als mensen zomaar dingen zeggen zonder kennis van zaken. Bijvoorbeeld dat de Islam vrouwonvriendelijk zou zijn. Dat is misschien wel het laatste wat mijn geloof voorschrijft. Als er iemand belangrijk is, zijn dat de vrouwen wel. Dat probeer ik dan uit te leggen.” El Allouchi gaat een respectvolle discussie daarbij nooit uit de weg. “Er is gewoon veel onbegrip. Ook op de club heb ik daarom veel gesprekken over het geloof.”

De toon van die conversaties is luchtig en El Allouchi dringt zijn eigen overtuigingen nooit op aan anderen. Wel trekt hij een duidelijke grens: "Ik zeg je heel eerlijk, ik vind persoonlijk dat je geen grappen mag maken over het geloof. Kijk als mensen mij gaan beledigen over mijn geloof, daar kan ik niet tegen. Dan ben je onnodig aan het provoceren. Niet dat ik dan boos word, maar ik attendeer mensen er op zo’n moment wel op om respectvol met anderen om te gaan.” Tegelijkertijd begrijpt hij dat niet iedereen dezelfde levensstijl heeft en dat het weinig zin heeft teamgenoten aan te spreken op hun gedrag: “’Al de jongens na een wedstrijd een biertje drinken, zeg ik wel eens met een knipoog: 'Jongens, dat is niet goed’. Daar lachen ze om, maar de boodschap is lastig uit te leggen als ze geen basiskennis hebben van mijn geloof”, aldus El Allouchi, die als moslim ook buiten de vastenmaand geen alcohol mag drinken.

Een eventuele promotie naar de Eredivisie zou hij dus vieren zonder champagne. Voorlopig is hij met zijn hoofd echter nog niet bij de naderende play-offs. Eerst de ramadan goed afsluiten en zo goed mogelijk blijven presteren. Daags na de wedstrijd is hij in ieder geval opgelucht. Hij heeft zoals elke nacht in de vastenmaand weinig slaap achter de rug, maar zijn lichaam is goed hersteld en de moraal is onverminderd goed. “Het helpt om de hele tijd bezig te zijn. Bezig zijn met goede dingen. Dat is het allerbelangrijkste.”



