Slecht nieuws voor Koeman en Barcelona in aanloop naar topper

Woensdag, 5 mei 2021 om 14:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:29

Barcelona moet het ook komende zaterdag in de topper tegen Atlético Madrid stellen zonder Ronald Koeman. Dat is het resultaat van een besluit van de Spaanse voetbalbond om het hoger beroep van de oefenmeester af te wijzen. Koeman ging in beroep tegen de twee wedstrijden schorsing die hij kreeg opgelegd na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Granada (1-2 verlies), maar kreeg woensdag te horen dat zijn straf blijft staan. Barcelona heeft laten weten een allerlaatste poging te zullen wagen bij sportrechtbank TAD om Koeman alsnog bij het duel met Atlético te krijgen.

Koeman riep vorige week donderdag, in de 66ste minuut van het duel met Granada, ‘ondanks enkele waarschuwingen’, vaya personaje richting de vierde man, zo bleek later uit het scheidsrechtersrapport. Dat komt vrij vertaald neer op ‘Je bent nogal bijzonder’, ‘Je bent me er een’ of ‘Wat een karakter’. De twee wedstrijden schorsing die hij kreeg opgelegd maakte dat hij de duels met Valencia en Atlético zou moeten missen, waarna hij in hoger beroep ging. Daar is door de Spaanse voetbalbond geen gehoor aan gegeven, waardoor hij na de gewonnen wedstrijd tegen Valencia (2-3), ook het duel met Atlético vanaf de tribune zal moeten aanschouwen.

Koeman verzekerde meteen na afloop van het duel dat hij geen scheldwoorden had gebruikt en naar eigen zeggen niemand had beledigd. Het Spaanse scheidsrechterscomité bepaalde echter dat het roepen van vaya personaje een geldige reden is geweest om Koeman naar de tribune te sturen. “Gebrek aan respect is als je iemand beledigt en dat is niet gebeurd", benadrukte Koeman eerder in gesprek met Spaanse media. "We hebben gedurende de wedstrijd enkele momenten met elkaar besproken en dat gebeurde op een respectvolle manier."

De honneurs werden tegen Valencia waargenomen door assistent-trainer Alfred Schreuder, die ook zaterdag als eindverantwoordelijke zal fungeren. Barcelona treedt zaterdag als nummer drie aan tegen Atlético, dat twee punten meer heeft en zodoende de koppositie verdedigt in het Camp Nou. Real Madrid en Sevilla spelen zondagavond in de hoofdstad. De regerend landskampioen, die evenveel punten als Barcelona heeft, is gebaat bij een nederlaag van Atlético in Catalonië, daar het onderling resultaat in het voordeel van het team van trainer Zinédine Zidane is.