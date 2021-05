Spelers Paris Saint-Germain claimen te zijn uitgescholden door Björn Kuipers

Dinsdag, 4 mei 2021 om 23:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:23

Björn Kuipers heeft dinsdagavond kwaad bloed gezet bij spelers van Paris Saint-Germain. Volgens Ander Herrera heeft de scheidsrechter Leandro Paredes uitgescholden tijdens de wedstrijd tegen Manchester City, terwijl Marco Verratti claimt zelf te zijn uitgescholden door Kuipers. De arbiter had zijn handen vol in Manchester: hij kende Ángel Di María een directe rode kaart toe en deelde ook zes gele prenten uit.

"Wij waren zeventig minuten lang de betere ploeg. We hebben er alles aan gedaan. We vielen aan, probeerden dat te blijven doen... We vertrekken met opgeheven hoofd", zegt Herrera bij RMC, waarna hij Kuipers bekritiseert. "We hebben het vaak over respect voor scheidsrechters, maar de scheidsrechter zei 'fuck off' tegen Leandro Paredes. Als wij dat doen, krijgen we een schorsing van drie of vier wedstrijden."

Bekijk hier het akkefietje tussen Fernandinho en Ángel Di Maria

Verratti zegt dat Kuipers tegen hem uitviel "De scheidsrechter zei een paar keer 'fuck you' tegen me. Als ik dat doe, word ik voor tien wedstrijden geschorst. Ik praat tijdens een wedstrijd veel met de scheidsrechter, maar zeg nooit 'fuck you'", aldus de middenvelder, die baalt van het resultaat. "We hebben tot het laatste moment gevochten en alles gegeven. Zo gaat het soms in de voetballerij. We blijven het proberen."

Na afloop was op televisiebeelden te zien dat Mauricio Pochettino, de trainer van PSG, verhaal ging halen bij de arbitrage. Volgens Ziggo Sport-analist Marco van Basten floot de arbiter uit Oldenzaal echter goed. "Kuipers is bij de les gebleven. Hij heeft strak gefloten. Als de wedstrijd door was gegaan had hij misschien wel twaalf gele kaarten gegeven, want zo'n wedstrijd was het. Je moet consequent zijn."