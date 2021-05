Dean Huijsen (16) verkiest Juventus boven Real Madrid en Sevilla

Dinsdag, 4 mei 2021 om 11:15 • Chris Meijer • Laatste update: 11:23

Dean Huijsen vervolgt zijn carrière bij Juventus, zo bevestigt zijn vader Donny aan Voetbalzone. De zestienjarige Nederlandse centrumverdediger komt over van Málaga en tekent in Turijn een driejarige verbintenis. Juventus troeft met het binnenhalen van Huijsen een hele rits Spaanse clubs af, die allemaal ook hun interesse kenbaar hadden gemaakt.

Naast Juventus hadden ook Real Madrid, Real Betis, Sevilla, Alavés en Villarreal concrete belangstelling voor Huijsen. De verdediger - 1,95 meter lang en tweebenig - heeft na goede gesprekken echter gekozen voor een overstap naar Italië, waar hij na zijn zestiende verjaardag in april een driejarig contract kon ondertekenen. Huijsen verscheen twee maanden voordat hij zestien werd al voor het eerst op het trainingsveld bij het eerste elftal van Málaga, dat in 2018 uit LaLiga degradeerde en de afgelopen twee seizoenen in de middenmoot van de Segunda División verkeert.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Huijsen verhuisde op vijfjarige leeftijd naar het Spaanse Marbella, waar hij bij Costa Unida CF begon met voetballen. Málaga pikte hem daar op zijn tiende op, waarna hij twee jaar later zijn handtekening zette onder een driejarig contract. Huijsen ontwikkelde zich de afgelopen jaren stormachtig in de jeugdopleiding van Málaga, waar hij dit seizoen normaal gesproken deel uitmaakt van de Onder-17 en ook al wedstrijden speelde in het tweede Onder-19-elftal.

De in Spanje opgegroeide Huijsen sprak drie jaar geleden tegenover Voetbalzone de droom uit om ooit in Oranje te spelen. “Ik ben in Nederland geboren, mijn familie woont daar”, gaf hij destijds te kennen. De verdediger werd de afgelopen jaren al door de KNVB uitgenodigd voor verschillende jeugdselecties. “Het zou een luxeprobleem zijn om straks te moeten kiezen tussen Nederland en Spanje. Maar ik moet eerst hard blijven werken en niet gemakzuchtig worden, dat zegt mijn vader altijd. Ik moet ervoor blijven gaan en zorgen dat ze niet voor iemand anders kunnen kiezen.”