Cristiano Ronaldo redt Juventus en passeert Lionel Messi weer

Zondag, 2 mei 2021 om 19:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:04

Juventus heeft zondagavond een benauwde zege geboekt in de Serie A. Op bezoek bij Udinese zag het er lang naar uit dat de ploeg van trainer Andrea Pirlo met 1-0 onderuit zou gaan, maar dankzij een benutte penalty en een rake kopbal van Cristiano Ronaldo trokken de bezoekers aan het langste eind: 1-2. Dankzij de zege klimt Juventus naar de derde plek op de ranglijst, waar het in punten (69) gelijk staat met nummer twee Atalanta en nummer vier AC Milan.

De club uit Turijn begon als onttroond kampioen aan het uitduel met Udinese. Door de uitglijder van Atalanta op bezoek bij Sassuolo (1-1) is Internazionale niet meer te achterhalen door de concurrentie. La Vecchia Signora is in een felle strijd verwikkeld om een Champions League-ticket en zag concurrent Napoli eerder op de dag punten morsen tegen Cagliari (1-1). Juventus kende echter geen beste start in Udine, want al na tien minuten stond er een achterstand op het scorebord.

De defensie van Juventus werd verrast door een snel genomen vrije trap van Rodrigo De Paul, terwijl er nog misbaar werd gemaakt bij scheidsrechter Daniele Chiffi. Nahuel Molina profiteerde van de ruimte en knalde van binnen het strafschopgebied de openingstreffer tegen de touwen, ondanks dat doelman Wojciech Szczesny de bal nog toucheerde: 1-0. Na een klein half uur spelen kreeg Weston McKennie een uitgelezen mogelijkheid om de stand te nivelleren, maar de middenvelder verzilverde de vrije kopkans vanaf circa vijf meter niet.

Zeven minuten na rust liet Udinese zich weer zien. Stefano Okaka hield Leonardo Bonucci van de bal en bediende vervolgens Tolgay Arslan, die van dichtbij kon uithalen maar dat onzuiver deed. Tien minuten later deed Jens Stryger Larsen namens de thuisploeg een duit in het zakje; ook zijn geplaatste schot ging echter naast. Hoewel Juventus bij gebrek aan creativiteit nauwelijks gevaarlijk werd, kwam de ploeg ruim zeven minuten voor tijd op gelijke hoogte. Ronaldo, die tot dan toe nog niet positief kon opvallen, schoot een vrije trap tegen de arm van Rodrigo De Paul. Arbiter Daniele Chiffi gaf de bezoekers een strafschop, die feilloos binnengeschoten werd door de Portugees.

In de laatste minuut van de officiële speeltijd besliste Ronaldo de wedstrijd door uit een voorzet van Adrien Rabiot raak te koppen: 1-2. Dankzij de dubbelslag gaat Ronaldo (27 goals) Lionel Messi (26) weer voorbij op de lijst met topscorers van de grootste vijf Europese competities. Robert Lewandowski voert de topscorerslijst aan met 36 treffers.

Matthijs de Ligt speelde zoals gebruikelijk de hele wedstrijd. Bij Udinese kon Bram Nuytinck rekenen op een basisplek, terwijl Thomas Ouwejan en Marvin Zeegelaar genoegen moesten nemen met een plek op de reservebank; Jayden Braaf zat wegens een blessure niet bij de wedstrijdselectie van i Bianconeri.