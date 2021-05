PSV ziet AZ naderen door duur puntverlies tegen Heerenveen

Zondag, 2 mei 2021 om 18:38 • Yanick Vos • Laatste update: 18:49

PSV heeft zondag op eigen veld niet kunnen winnen van sc Heerenveen: 2-2. De nummer twee van de Eredivisie ging rusten met een 0-1 achterstand, waarna Roger Schmidt hard ingreep met drie wissels. Het leidde tot de gewenste voorsprong, maar daar kon PSV niet lang van genieten. Enkele seconden na de 2-1 van Cody Gakpo was het Siem de Jong die scoorde en Heerenveen een punt bezorgde. Door het gelijkspel blijft PSV op de tweede plaats staan, maar ziet het AZ naderen tot op een punt.

Terwijl Ajax het binnenhalen van de 35ste landstitel vierde, verscheen PSV aan de aftrap voor een belangrijke wedstrijd in de strijd om de tweede plaats. De bezoekers uit Heerenveen moesten het stellen zonder Joey Veerman en Henk Veerman. De twee steunpilaren van de Friezen ontbraken vanwege een positieve coronatest. Ondanks de afwezigheid van de middenvelder en spits kwam het team van trainer Johnny Janssen toch verrassend op voorsprong tegen PSV. Na ruim een half uur spelen wist Ibrahim Dresevic zijn ploeggenoot Tibor Halilovic te vinden. Laatstgenoemde mocht ver komen en wist Yvon Mvogo te passeren in de verre hoek. De voorsprong was niet eens onverdiend te noemn. PSV stelde er weinig tegenover en kon in aanvallend opzicht geen vuist maken. Ibrahim Sangaré was met een afstandschot op de paal nog het dichtste bij een doelpunt.

Schmidt was zeer ontevreden over het spel van zijn ploeg en greep keihard in. Pablo Rosario, Eran Zahavi en Nick Viergever konden na 45 minuten spelen gaan douchen. Met Yorbe Vertessen, Noni Madueke en Armando Ibispo bracht de Duitse trainer vers bloed binnen de lijnen en dat deed de thuisploeg goed. De tweede helft was iets meer dan tien minuten oud toen Philipp Max op de linkerflank de diepte werd ingestuud. De linksback had een scherpe voorzet bij de eerste paal in huis. Vertessen kwam goed voor zijn man en werkte met behulp van Lucas Woudenberg de 1-1 binnen. Direct na de aftrap verloor Rodney Kongolo op het middenveld de bal, waarna Gakpo ervandoor kon. De aanvaller zag Heerenveen-keeper Erwin Mulder uit positie staan en schoot genadeloos hard raak: 2-1. Met bondscoach Frank de Boer op de tribune gaf Gakpo zijn visitekaartje af. De buitenspeler van PSV had graag een strafschop gekregen toen zijn voorzet met de hand werd weggetikt door Jan-Paul van Hecke, maar de arbitrage liet het gaan.

PSV had in korte tijd orde op zaken gesteld en dat leidde tot grote opluchting bij de Eindhovenaren. Echter, seconden later was het raak aan de andere kant van het veld. Lasse Schöne drong het strafschopgebied in en bediende Siem de Jong, die van dichtbij de gelijkmaker tegen de touwen werkte. Het was het derde doelpunt in 129 seconden. Het tegendoelpunt was voor PSV een teken op het tempo nog verder op te schroeven, met diverse grote kansen tot gevolg. Onder meer Donyell Malen kreeg twee goede kansen, terwijl ook Vertessen het naliet om zijn tweede van de wedstrijd te maken. Het team van Schmidt bleef aandringen, met meerdere mogelijkheden tot gevolg. Heerenveen ontsnapte een kwartier voor tijd aan een achterstand toen een hoekschop van PSV werd verlengd, maar er bij de tweede paal niemand klaarstond om de bal achter Mulder te werken.

Met nog een kleine tien minuten op de klok kreeg Woudenberg namens Heerenveen een enorme kans op het winnende doelpunt. Na goed voorbereidend werk van Mitchell van Bergen had hij de bal bij de tweede paal voor het inschieten, maar de verdediger raakte de bal verkeerd en zag zijn inzet over het doel van Mvogo gaan. Woudenberg leek de bal voor te willen geven, daar waar hij er beter aan had gedaan om zelf een doelpoging te wagen. Minuten later ontsnapte Malen uit de dekking en kopte hij op aangeven van Jordan Teze, op rechtsback de vervanger van de geschorste Denzel Dumfries, verrassend in de korte hoek, maar was Mulder alert en bracht hij op fraaie wijze redding. In de slofase golfde het spel op en neer. De beste kans was nog voor invaller Marco van Ginkel, die op aangeven van Teze wild uithaalde en ruim naast schoot.