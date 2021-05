De Boer voorspelt transfer: ‘Hij heeft mooie jaren gehad en wil een stap maken’

Zondag, 2 mei 2021 om 18:12 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:14

De selectie van Ajax gaat er volgend seizoen anders uitzien, denkt Ronald de Boer. De analist ziet spelers als David Neres, André Onana en Nicolás Tagliafico in de zomer vertrekken en denkt dat directeur Marc Overmars in ieder geval voor laatstgenoemde een vervanger moet zoeken. Arnold Bruggink is van mening dat Tagliafico een transfer 'verdient' en dat het voor Ajax wellicht goed is als er verloop binnen de selectie is.

Na de 4-0 zege op FC Emmen maakten Neres en Antony samen een ereronde door de Johan Cruijff ArenA met de Braziliaanse vlag. "Ik denk dat hij wel zint op een vertrek", zei De Boer over Neres bij het zien van de beelden. "Hij heeft mooie jaren gehad en ik denk dat hij nu de stap wil maken naar een andere club. Het is jammer dat hij de laatste maanden niet de Neres heeft kunnen laten zien als daarvoor." De Boer denkt niet dat Antony ook weg wil. "Die is er net. Er zal wel wat gebeuren bij Ajax. Aan het begin van volgend seizoen zullen we een andere selectie zien, denk ik."

Een Braziliaanse ereronde ???? pic.twitter.com/tZoRPb7wV0 — ESPN NL (@ESPNnl) May 2, 2021

"Ten Hag blijft voor de groep staan. Maar hoe houd je een groep hongerig? Door door te selecteren", stelt de techniektrainer uit de Ajax-jeugdopleiding. "Sir Alex Ferguson deed dat bijvoorbeeld met David Beckham, die uiteindelijk weg moest bij Manchester United. Het gaat niet alleen om het spel, maar er moet ook een bepaalde energie in de groep zitten. Daarvoor moeten soms spelers weg. Sommige spelers zijn in principe ook klaar. Ik denk dat Onana in principe klaar is met Ajax. Dat is helemaal niet negatief bedoeld, die jongen heeft het geweldig gedaan, maar dat zijn spelers die zijn gekomen om de top te halen. Datzelfde gevoel heb ik met Tagliafico, die wil ook een stap maken. Dat is wel een echte professional die er alles uit wil halen als hij speelt."

"Ik denk dat de selectie er anders uit komt te zien, al denk ik niet dat er opeens vijf spelers weggaan", aldus De Boer. "Ik denk dat je een echte linksback moet hebben als alternatief voor Tagliafico, want die is er nog niet helemaal. In de jeugd lopen er één of twee (Terrence Douglas, Youri Baas en Anass Salah-Eddine, red.), maar die zijn er denk ik nog niet klaar voor. Je wilt Europees weer meedoen, dus dan moet je nu gefocust zijn op een linksback." Volgens Bruggink zou het niet 'erg' zijn als Tagliafico verkast. "Ik denk dat het goed is voor een elftal. Het moet af en toe ook door elkaar geschud worden, zodat je nieuwe energie in een elftal krijgt. Ik denk dat Tagliafico het ook verdient om een keer te gaan. Er zullen genoeg clubs zijn die een nieuwe linksback willen hebben en ik denk dat hij qua persoonlijkheid overal tussen past."