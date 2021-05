Guardiola: ‘Ik ben tot over mijn oren verliefd op hem, wat een man’

Zaterdag, 1 mei 2021 om 17:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:25

Manchester City kan zondagavond zonder te spelen kampioen worden van de Premier League, mocht stadgenoot en achtervolger Manchester United verliezen van Liverpool. De ploeg van Josep Guardiola was zaterdagmiddag met 0-2 te sterk voor Crystal Palace en had die zege mede te danken aan een in vorm verkerende Sergio Aguëro. Guardiola was na afloop lovend over de man die na dit seizoen na tien jaar de deur achter zich dichttrekt in Manchester.

Aguëro nam zaterdagmiddag de eerste treffer voor zijn rekening. De Argentijnse spits werd vanaf de linkerkant bediend door Benjamin Mendy en had aan één aanname genoeg om de bal in de korte kruising te jagen. "Wat een doelpunt, wat een actie, wat een speler en wat een man", sprak Guardiola na afloop tegenover de BBC over zijn pupil. "Ik ben tot over mijn oren verliefd op hem. We gaan genieten van de laatste wedstrijden met hem. Mensen geloven het misschien niet, maar we hebben hem gemist. We hebben hem niet altijd kunnen gebruiken, maar misschien hebben we hem nu wel op het juiste moment terug." Agüero heeft bekendgemaakt komende zomer na tien seizoenen te vertrekken bij Manchester City.

De aanvalsleider moest dit seizoen het merendeel van de wedstrijden aan zich voorbij laten gaan vanwege blessureleed en kwam slechts in tien wedstrijden in actie in de Premier League. Tegen Crystal Palace was Agüero dus beslissend. "Hoe vaak heeft hij dit nu al wel niet gedaan?", vraagt Guardiola zich hardop af. "Hij weet dat hij speciale kwaliteiten heeft. In de eerste helft kwamen we moeizaam op gang, wat logisch is na een Champions League-wedstrijd. Maar in de tweede helft zochten we veelvuldig de aanval en maakte de individuele kwaliteit het verschil." City besliste het duel in een tijdsbestek van anderhalve minuut. Na de openingstreffer gooide Ferran Torres het duel niet veel later in het slot.

De voorsprong van City op United bedraagt na zaterdag dertien punten met nog vier speelronden te gaan. Bij een nederlaag van de aartsrivaal tegen Liverpool kan de champagne ontkurkt worden in het blauwe deel van Manchester. "We zijn erover aan het nadenken om het in de koelkast te zetten", lacht Guardiola. "De Premier League is binnen, we hebben het in eigen hand. We kunnen ons nu focussen op het bereken van de finale van de Champions League." Dinsdagavond verdedigt de ploeg van Guardiola een 1-2 voorsprong uit het heenduel met Paris Saint-Germain.