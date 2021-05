Raiola: ‘Het is niet onmogelijk dat Barcelona zich hem kan veroorloven’

Mino Raiola en Alf-Inge Haaland brachten vorige maand een bezoek aan Spanje, waar met Barcelona en Real Madrid zou zijn gesproken over Erling Braut Haaland. De zaakwaarnemer van de Noorse spits van Borussia Dortmund vertelt dat de reis eigenlijk een heel ander doel had. Toch durft Raiola in gesprek met AS te stellen dat een transfer van Haaland naar Real Madrid of Barcelona mogelijk is.

“Zoals bij alle sterspelers komt het voetbal bij hem op de eerste plaats en daarna alle andere zaken. Daarin is hij niet anders dan Cristiano Ronaldo of Zlatan Ibrahimovic. Voetbal staat centraal in hun leven. Haaland kent geen restaurants in Dortmund, hij traint keihard om beter te worden. Uiteindelijk zijn de grootste kampioenen de meest simpele mensen. Het is ook belangrijk om een goede vrouw aan je zijde te hebben, dat maakt je cirkel rond”, vertelt Raiola over Haaland, die door de zaakwaarnemer al ontdekt werd toen hij nog bij Molde speelde. Hij kwam vervolgens via Red Bull Salzburg bij Borussia Dortmund terecht. Voor die Borussen verzorgde hij 53 doelpunten in 56 wedstrijden.

“Als je de reden voor de trip naar Spanje vertel, geloof je dat niet. De vader van Haaland moest naar Marbella, hij wilde reizen en ik eigenlijk ook. Ik moest Laporta feliciteren en even naar Madrid, dus we hebben die dingen in een keer gedaan. In 99 procent van de gevallen reis ik zonder dat iemand weet waar ik ben”, zegt Raiola over de trip langs Barcelona en Real Madrid. “Het rare is dat je geen privé-terminal hebt in Barcelona. Er staat 24 uur per dag paparazzi. Die stonden te wachten op een actrice, denk ik. Het was geen sportpaparazzi. Maar goed, ik hoef het ook niet te verbergen. Ik praat veel met Barcelona.”

Raiola krijgt de vraag of Haaland al een voorkeur voor een club heeft uitgesproken. “Nee, het maakt me ook niet uit als hij dat nu tegen me zegt. Hij moet me dat vertellen wanneer hij alles in zijn hoofd op een rijtje heeft. Dan kan ik een menu maken. Dat kan nu niet. Het enige dat we nu weten, is dat we serieus met Dortmund hebben gesproken en dat zij hebben gezegd: ‘We zien ons dit niet doen’. Dat hebben ze nu gezegd, maar we moeten zien of die wens nog bestaat richting 1 september. De positie van Dortmund is goed, maar ik kijk er anders tegenaan. Ik denk dat wanneer zich een goede kans voordoet en iedereen daarmee tevreden is, we dat moeten doorzetten.”

“Haaland is geïnteresseerd in twee dingen: doelpunten maken en prijzen winnen. Hij zal een keuze maken waar die twee dingen het makkelijkst kunnen gebeuren. Ik kan niet liegen. Het is moeilijk om nee te zeggen wanneer een club als Barcelona of Real Madrid komt. Paris Saint-Germain voegt zich in de groep met grote clubs, Manchester City probeert erbij te komen, Juventus hoorde daar altijd al bij”, stelt Raiola. “Het is ook belangrijk in welke competities deze clubs spelen. PSG speelt in de slechtste competitie. Bayern zit in een aantrekkelijke competitie, maar we weten allemaal al wie deze gaat winnen. In Spanje heb je altijd drie kandidaten.”

Kan Real Madrid de komst van Haaland op dit moment veroorloven? “Ik weet het niet, omdat ik de financiën niet heb bestudeerd. Maar ik denk wel dat Real Madrid zich Haaland kan veroorloven. Maar de andere vraag is: kan Real Madrid het zich veroorloven om Haaland niet te kopen? En Barcelona? Het is misschien moeilijk, maar ik denk het niet onmogelijk is dat Barcelona zich hem kan veroorloven. Dat is de taak voor de leider van een club. Een trein rijdt voorbij en je moet beslissen of je erop springt. Dát is de grote vraag.”

Raiola wordt geconfronteerd met het feit dat Real Madrid de pijlen komende zomer waarschijnlijk op Kylian Mbappé gericht heeft. “De grote clubs hebben het volgende probleem. Mbappé heeft nog één jaar contract over. PSG kan twee dingen doen. Hem niet laten gaan en vervolgens transfervrij kwijtraken, wat Borussia Dortmund een aantal jaar geleden met Robert Lewandowski heeft gedaan. Dat is een dapper standpunt. Of ze kunnen hem nu verkopen. Dat hangt van de club of de speler af. De toekomst van een speler hangt nooit van een andere speler af. Het hangt van hemzelf af. Je moet weten dat Messi en Neymar samen kunnen spelen, zoals Ronaldinho met geweldige spelers in één team speelde. Geweldige voetballers kunnen altijd samen spelen.”