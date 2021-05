Steijn gaat tóch in thuisquarantaine na trip naar Ibiza en mist duel met NEC

Zaterdag, 1 mei 2021 om 07:12 • Chris Meijer

Maurice Steijn gaat tóch vijf dagen in thuisquarantaine, zo communiceert NAC Breda via de officiële kanalen. De 47-jarige oefenmeester zou dat aanvankelijk niet doen, nadat hij afgelopen week zes dagen op Ibiza verbleef voor zaken. Het besluit om niet in thuisquarantaine te gaan, zorgde voor veel kritiek en heeft NAC uiteindelijk toch doen besluiten om Steijn even weg te houden van de club.

De overheid adviseert vijf tot tien dagen in quarantaine te gaan na een buitenlandse reis, maar NAC meldde in een verklaring aan BN DeStem dat Steijn op Ibiza dagelijks aan een sneltest was onderworpen en dat de KNVB vond dat hij verantwoord kan coachen. Het was de bedoeling dat Steijn zaterdag voor het eerst weer een groepstraining van NAC onder zijn hoede zou hebben, daar de selectie vrijdag een vrije dag had. Nu zal Steijn de aankomende dagen toch ontbreken op de training, terwijl hij ook de uitwedstrijd tegen NEC Nijmegen aan zich voorbij moet laten gaan. Assistent Hans Visser zal daarin de honneurs waarnemen.

“ Bij nader inzien heeft de clubleiding besloten om de regels rondom reizen binnen Europa en het bijbehorende quarantaine advies op te volgen. Ondanks de gevolgde protocollen en het strenge regime binnen de club heeft de club desondanks besloten geen uitzondering op de regel te willen zijn”, schrijft NAC in een bericht op zijn website. Algemeen directeur Mattijs Manders vertelt dat het besluit ‘in nauw contact met de groep’ is heroverwogen.

“Ondanks een positief advies van de instanties. Wij vinden het belangrijk om een goed voorbeeld te zijn voor anderen, uit respect voor iedereen. Uiteraard willen wij geen enkel gezondheidsrisico creëren, hoe minimaal ook. We dachten er verstandig aan te doen om strikt de formele lijn te volgen, maar zijn toch tot inzicht gekomen dat dit het beste besluit is”, aldus Manders. Steijn zit vrijdag bij het thuisduel met MVV Maastricht normaal gezien weer op de bank.