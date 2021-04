Ronald Koeman hoort schorsing na rode kaart tegen Granada

Vrijdag, 30 april 2021 om 14:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:52

Ronald Koeman is voor twee wedstrijden geschorst, zo meldt RAC1. De trainer van Barcelona werd donderdagavond met een rode kaart naar de tribune gestuurd in de verloren competitiewedstrijd tegen Granada (1-2). Hij is niet welkom bij de wedstrijden tegen Valencia (zondag, uit) en Atlético Madrid (volgende week zaterdag, thuis), waardoor assistent Alfred Schreuder de honneurs zal waarnemen.

Het scheidsrechtersrapport van Pablo González Fuertes onthulde donderdag Koeman donderdagavond in de tweede helft van het duel een rode kaart kreeg. De Nederlander riep in de 66e minuut, ‘ondanks enkele waarschuwingen’, vaya personaje richting de vierde man, zo viel er te lezen. Dat komt vrij vertaald neer op ‘Je bent nogal bijzonder’, ‘Je bent me er een’ of ‘Wat een karakter’. Een directe rode kaart betekent normaliter dat een trainer de eerstvolgende twee wedstrijden van eenzelfde competitie moet laten schieten en dat is nu ook het geval.

Oh oh.. ?? Ronald Koeman heeft iets geroepen en wordt met rood naar de tribunes gestuurd ?#ZiggoSport #LaLiga #BarcaGranada pic.twitter.com/Wz8Wajb0mW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 29, 2021

Koeman verzekerde meteen na afloop al dat hij geen scheldwoorden had gebruikt en naar eigen zeggen niemand had beledigd. Het Spaanse scheidsrechterscomité bepaalde echter dat het roepen van vaya personaje een geldige reden is geweest om Koeman naar de tribune te sturen. “Gebrek aan respect is als je iemand beledigt en dat is niet gebeurd", benadrukte Koeman eerder in gesprek met Spaanse media. "We hebben gedurende de wedstrijd enkele momenten met elkaar besproken en dat gebeurde op een respectvolle manier."

“Ik zou graag willen weten welke woorden ik dan heb gebruikt. In ieder geval geen lelijke woorden", zei Koeman, die na zijn rode kaart belde met Schreuder. Hij gaf al aan een eventuele schorsing in de komende duels te betreuren. “Ik weet niet of dat van invloed zal zijn op het team. Het is wel van invloed op mij. Als ik lelijke woorden heb gebruikt, dan is het mijn verantwoordelijkheid, maar dat was niet het geval. We zullen moeten afwachten. Meer kan ik er niet over zeggen."