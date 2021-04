‘Ik hoop dat ze zeggen: ‘Heb je gezien wie de opvolger van Tagliafico is?’’

Vrijdag, 30 april 2021 om 10:25 • Dominic Mostert

Anass Salah-Eddine droomt van een toekomst in Ajax 1. De linksback van Jong Ajax is hersteld van ernstig blessureleed en zou vrijdag in actie kunnen komen tegen Almere City FC. Hij hoopt aan het begin te staan van een reis richting het eerste elftal en heeft de ambitie om Nicolás Tagliafico op termijn op te volgen in de Johan Cruijff ArenA. Op dit moment leert Salah-Eddine echter vooral van de linksachter van Ajax 1.

"Ik wil werken aan mijn winnaarsmentaliteit", zegt de negentienjarige vleugelverdediger op de website van Ajax. "Als je Nico Tagliafico ziet spelen, die is zó fanatiek. Dat Argentijnse wil ik ook meer in mijn spel krijgen. Ik zie Nico spelen en denk dan: daar wil ik staan. Mijn droom is om te mogen spelen in een vol stadion, voor de mooiste club van Nederland terwijl mijn familie op de tribune zit. Dat is waar ik het voor doe."

"Hoe ik straks door fans gezien hoop te worden? Ik hoop dat ze positief zijn en dat ze zeggen: 'Heb je hem gezien’ en ‘Heb je gezien wie de opvolger is van Nico?’. Dat zou ik zo mooi vinden", droomt Salah-Eddine, die echter beseft dat hij nog een flinke weg te gaan heeft voordat hij in aanmerking komt voor het eerste elftal. "Ik vind dat ik nog een aantal stappen moet zetten voordat ik klaar ben voor Ajax 1. Ik moet eerst maar eens doelpunten maken en assists geven bij Jong Ajax, een bepalende speler zijn daar."

Salah-Eddine raakte in februari 2020 geblesseerd aan de enkel. In de zomer, in de voorbereiding op het huidige seizoen, sloeg het noodlot andermaal toe. In een oefenduel met Almere City bleef de linkspoot akelig haken in het gras, met gescheurde enkelbanden en een gebroken kuitbeen als gevolg. In de winter sloot hij weer geleidelijk aan bij de groepstraining. Hij maakte op 19 maart zijn rentree met een korte invalbeurt tegen MVV Maastricht (4-3 zege) en viel vorige week vrijdag ook in tegen NEC (0-1 nederlaag), nadat hij op die dag ook zijn contract verlengde tot medio 2023.