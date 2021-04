Heupschot Babel leidt zege Galatasaray in; Ghezzal schittert voor Besiktas

Besiktas en Galatasaray hebben woensdag benauwde overwinningen in de Süper Lig geboekt. Het team van trainer Sergen Yalçin gaf bijna een 0-3 voorsprong uit handen tegen Rizespor, terwijl Galatasaray zich pas in de slotfase van Konyaspor kon ontdoen: 1-0. Besiktas behoudt zodoende, met nog vier speeldagen te gaan, een voorsprong van zes punten op Galatasaray op de ranglijst: 78 om 72. Stadsgenoot Fenerbahçe heeft ook 72 punten, maar komt donderdag nog in actie als men op bezoek gaat bij nummer zes Alanyaspor.

Het team van Yalçin kwam in de eerste helft in het Yeni Rize Sehir Stadium driemaal tot scoren, maar alleen de eerste voltreffer na een kwartier spelen verscheen op het scorebord. Na een heerlijke actie van Rachid Ghezzal aan de rechterkant van het strafschopgebied, een solo langs twee man, schoot Georges-Kévin Nkoudou de bal van dichtbij binnen: 0-1. Het was voor Ghezzal alweer zijn zestiende assist van het Süper Lig-seizoen en doelpunt nummer zeven voor Nkoudou, het hoogste aantal in één seizoen in zijn loopbaan.

Adem Ljajic, luttele minuten later, en Atiba Hutchinson, vlak voor de pauze, kregen de bal ook achter doelman Gökhan Akkan. De VAR wees scheidsrechter Abdulkadir Bitigen er echter op dat er in beide situaties sprake was van buitenspel. Besiktas verdubbelde na nog geen uur spelen de voordelige marge. Gökhan Töre kreeg de bal van Welinton, ontsnapte aan de rechterkant, drong het strafschopgebied binnen en mikte het leer in de verste hoek achter Akkan. De reactie van Besiktas op Twitter, ‘We hebben een doelpunt gemaakt dat niet door de VAR is afgekeurd’, was veelzeggend en kreeg duizenden likes.

Een kwartier voor tijd noteerde Ghezzal de 0-3. De smaakmaker naderde het strafschopgebied vanaf rechts en schoot de bal met links fraai in de linkerhoek buiten het bereik van Akkan: 0-3. Een belangrijk doelpunt, daar Rizespor in de slotfase nog tweemaal scoorde via een vrije trap van Ismail Köybasi en een kopbal van Damjan Djokovic. Bij Besiktas ontbrak Oguzhan Özyakup door blessureleed.

Galatasaray - Konyaspor 1-0

Galatasaray won liefst vijftien van de negentien Süper Lig-duels met Konyaspor en speelde vier keer gelijk, maar woensdagavond had het team van Fatih Terim een zware kluif aan de nummer twaalf. De beslissing viel pas enkele minuten voor tijd, toen basiskracht Ryan Donk al de opdracht had gekregen om in de aanval plaats te nemen. Doelman Ibrahim Sehic blunderde bij het welbekende heupschot van de in de rust ingevallen Ryan Babel, waarna de ook ingevallen Emre Akbaba de bal van dichtbij binnen kon schieten: 1-0. Ömer Bayram stond net als Donk negentig minuten in het veld.