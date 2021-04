Koeman: ‘Ik weet niet of het waar is, het interesseert me eigenlijk niet’

Woensdag, 28 april 2021 om 16:59 • Rian Rosendaal

Ronald Koeman maakt zich vooralsnog geen zorgen over een mogelijk vertrek van Lionel Messi bij Barcelona. Volgens TNT Sports Brasil heeft de Argentijnse spelmaker een 'onevenaarbaar' aanbod ontvangen van Paris Saint-Germain. De Barcelona-coach laat zich echter niet leiden door allerlei geruchten in de transferwereld, ook al heeft Messi de mogelijkheid om de club deze zomer met een transfervrije status te verlaten.

"Het interesseert me eigenlijk niet. Ik weet niet of het waar is", zo laat Koeman woensdag weten op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Granada van donderdagavond. "Daarnaast hoop ik dat Leo kiest voor een langer verblijf bij ons, dat hebben we al vaker benadrukt. Ik vind echt dat het hier moeten ophouden, hij is namelijk al zijn hele leven verbonden aan Barcelona. En Lionel moet uiteindelijk een beslissing nemen. Ik maak mij echter totaal geen zorgen. Wat nu alleen telt is het winnen van de wedstrijd van morgen. Wat er aan het einde van het seizoen gebeurt zien we dan wel weer", zo benadrukt Koeman nog maar eens.

De titelstrijd in LaLiga is nog in volle gang, maar desondanks kijkt Koeman alvast naar volgend seizoen. Of de trainer van Barcelona tijdens de zomerse transfermarkt de selectie kan versterken is echter nog de vraag. "Als coach ben ik altijd bezig met het sterker maken van mijn elftal, maar alles valt of staat met de financiële situatie van de club. De club en de voorzitter (Joan Laporta, red.) hebben hierover altijd het laatste woord. In overleg met Ramón Planes en Mateu Alemany kijken we naar wat het elftal nodig heeft qua versterkingen. Over het te besteden geld echter ligt de bal bij de voorzitter."

Koeman grijpt het persmoment van woensdag aan om Antoine Griezmann een steuntje in de rug te geven. De Franse aanvaller kreeg vooral in de beginfase van dit seizoen de nodige kritiek te verwerken, maar zijn trainer blijft vertrouwen houden in zijn kwaliteiten. "Ik heb vorig jaar zomer uitgebreid met hem gesproken. Er is inderdaad kritiek geweest op Antoine, maar als teamspeler heb ik hem hoog zitten. Hij heeft pech gekend, maar zijn zelfvertrouwen is inmiddels alweer een stuk groter. Zo'n doelpunt als tegen Villarreal (de eerste, een lobje over de keeper, red.) maak je niet als je geen vertrouwen hebt. Antoine doet het goed momenteel en dat is alleen maar positief voor het elftal", aldus de tevreden Koeman.